A magas árak és az utazási korlátozások feloldása miatt is kevesebb a turista a Fekete-tengeren

94 lejes parkolási díj, 200 lejes nyugágy, 80 lejes pizza – több elrettentő nyugta is keringett a közösségi médiában, amelyekkel azt bizonygatták, hogy csillagászati árak vannak a román tengerparton, és érdemes inkább külföldre menni nyaralni. Az utazási irodák tapasztalatai sem fényesek: bár sokféle ajánlat létezik, úgy általában sokba kerül a román tengerparton nyaralni, és idén egyértelműen kevesebben élnek ezzel a lehetőséggel.

Az éttermi számlák is horribilis árakat tartalmaznak: egy közösségi médiát bejárt nyugta szerint egy kétfős pizzázás itallal 215 lejbe került, mert a kávé 15 lej, a sör 25, a pizzáért pedig 65 és 80 lejt kértek el. A Ziarul Financiar gazdasági lap is arról cikkezett nemrég, hogy

az elmúlt két évben sokan választották nyaralásuk céljául a román tengerpartot, olyanok is, akik addig inkább külföldre utaztak.

„Most változott a helyzet, kinyíltak a kapuk, nincsenek megszorítások, lehet utazni, és azok, akik a különböző problémák miatt itthon nyaraltak, most visszatértek a külföldi nyaraláshoz. Ezt előre lehetett látni, mindehhez azonban hozzájárult az is, hogy a román tengerparton elszálltak az árak, az tény és való. A szállások is drágultak, és a tengerparti szolgáltatások is” – magyarázta Kelemen Barna. Hozzátette: amúgy a román tengerparton évek óta az a tapasztalat, hogy mindig egy kicsit magasabbak lesznek az árak világjárványtól és gazdasági válságtól függetlenül