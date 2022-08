A legújabb internetes csalások is ugyanazt akarják: az adatainkat és a pénzünket

A Kiberbiztonsági Országos Központ (CERT-RO) szakértői is arra figyelmeztetnek, hogy egy újabb átverés terjed a közösségi hálókon: a gyanútlan áldozatok olyan privát üzenetet kapnak, hogy szerzői jogokat sértettek, ezért az Instagram fiókbezárással fenyegeti meg őket, de lehetőségük van 24 órán belül megfellebbezni ez a döntést egy adott linken. Aztán ha rámegy valaki erre a linkre – amely úgy tűnik, mintha tényleg az Instagram egyik aloldala lenne –, akkor már be kell lépnie a fiókjába, s máris elküldte valakinek a felhasználónevét és jelszavát. A napokban többen is áldozatául estek ennek az átverésnek, volt, aki ezzel el is veszítette a közösségi oldalához való hozzáférését.

Ezt nagyon nehéz felderíteni, mert ezek valódi fiókok. Tehát nem az van, hogy most valaki hamis fiókok ezreit regisztrálja, mert azt már elég jól tudják szűrni, hanem ezek valódi emberek fiókjai, valódi aktivitással a múltban és a jelenben is, csak néha lájkolgatnak összevissza dolgokat, amiről nagyon nehéz eldönteni, hogy akkor igaz vagy sem

Hozzátette, itt is vannak trendek, tavaly például olyan üzenetek terjedtek, hogy nézd meg a videót, mert te szerepelsz rajta, valamint olyan zsaroló üzeneteket kaptak emberek, hogy titkos webkamerás felvétel van róluk, amint pornóoldalakat látogatnak, és ha nem fizetnek, akkor publikálni fogják ezeket. Most meg ezek a szabálysértő, fiókbezárással fenyegető levelek, üzenetek terjednek.

– mondta W. Szabó Péter. A szakember azt tanácsolja az internetezőknek, hogy ne kattintsanak ismeretlen webcímekre, nézzék meg jól, mert becsapós lehet a domainnév: hiába néz úgy ki, mint a Facebook, hiába szerepel a webcímben a Facebook – úgyis lehet hamis.

Ugyanakkor azt ajánlja, hogy mindenki kapcsolja be a kétfaktoros azonosítást, mert akkor nem csak az azonosítót és a jelszót kéri a rendszer, ha valaki ismeretlen helyszínről, idegen böngészőből lép be, hanem küld például SMS-ben egy számsort is, így csak az tud belépni a fiókba, akinél a telefon is van. „Sokaknak plusz macera ez a kétfaktoros azonosítás, de jó eséllyel megvéd attól, hogy ellopják a fiókunkat, így is megtörténhet, de sokkal-sokkal nehezebb” – magyarázta.

A pénzünket is akarják

Hasonlóképpen tudják ellopni a bankkártyaadatainkat is – figyelmeztet a szakember –, egy oldalt, ahol vásároltunk és megadtuk a bankkártyánk adatait, feltörhetik a kiberbünőzők, az adatainkat pedig eladják másoknak, akik majd egy harmadik világbeli országban vesznek le róla összegeket.