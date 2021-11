A Csendes utazó lett az év felfedezettje

Múlt évhez hasonlóan idén is online tartották a Legszebb Erdélyi Magyar Dal gáláját. Szombaton, november hatodikán kiderült, hogy az év felfedezettje idén a DreamFlow zenekar lett a Csendes utazó című dalukkal, a legszebb erdélyi magyar dal díját pedig a 4S Street Mesélek a bornak című szerzeménye nyerte el.

A DreamFlow zenekar • Fotó: DreamFlow zenekar/Facebook

A tavalyi évhez hasonlóan idén is online rendezték meg a Legszebb Erdélyi Magyar Dal gálát. A Facebookon közvetített műsort a tavalyi győztes, A Csajod videóklipje indította. Ezt követően a három élőben jelenlévő zsűritag, Papp Levente, Nicuța Alin és Nagy Egon, valamint az online bejelentkező Keresztes Ildikó értékelte az év felfedezettje kategória öt legjobb produkcióját és választották ki a kategória győztesét. Ebben a kategóriában az Álljunk meg! zenekar, Ábrahám Johnny, Póra Zoli és a Stone Hill, a DreamFlow, valamint a Végtelen Sziget nevű formációk versenyezhettek. Az év felfedezettje idén a meglepően fiatal DreamFlow zenekar lett.

A szászrégeni csapat tagjainak átlagéletkora mindössze 16 év,

a nekünk nyilatkozó Nagy Flórián is utolsó gimnáziumi évét kezdte idén. Megkeresésünkre a basszusgitáros elmondta, hogy a zenekar nagyon örül a sikernek, és remélik, ez az elismerés, valamint a pénznyeremény segít nekik, hogy tovább fejlődhessenek.

Terveik közt szerepel az eddigi dalaik javított kiadása egy lemez formájában, valamint a nyertes, de még megjelenés előtt álló Csendes utazó című daluk klipjén is dolgoznak. Azt is elárulta, hogy a gyergyószentmiklósi Nyári Utcazene Fesztiválon elért győzelmüknek köszönhetően a jövő évi fesztiválokra is kaptak már meghívást, a lehetőségeket pedig igyekeznek megragadni, hogy minél többen megismerjék őket.

Az eredményhirdetés után a legszebb erdélyi magyar dalnak járó díjat is átadták, amit közönségszavazás alapján a 4S Street nyert el a Mesélek a bornak című dallal.

Nicuța Alin, a zenekar frontembere személyesen vehette át a díjat, mivel a másik kategóriát zsűritagként is értékelte. Mint elmondta, a zenekar jelenleg is a második lemezén dolgozik, és nagyon örülnek, hogy a közönségnek ennyire tetszett az album egyik dala. Szeretet. Ezt a szót üzente rövid köszönő beszéde végén mindenkinek, aki támogatta őket.

