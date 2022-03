A CODA lett a legjobb film az Oscar-díjátadón, Sipos Zsuzsanna is díjat kapott

A legjobb színésznő díját Jessica Chastain vehette át a Tammy Faye szemei című filmért a hollywoodi díjátadó gálán.

Sipos Zsuzsanna Oscar-díjas lett

A produkciós tervezés Oscar-szobrát hét további kategória Oscarjával együtt még a gála előtt osztották ki a Dolby Színházban, hogy az élőben közvetített díjátadó gördülékenyebb legyen.

A Frank Herbert klasszikusából Denis Villeneuve rendezésében született Dűne részben Magyarországon készült. A produkció a velencei filmfesztiválon debütált. Sipos Zsuzsanna március közepén már a brit filmakadémia BAFTA-díját is elnyerte munkájáért.

korábban írtuk Az év látványfilmje a Dűne, és ez még csak a kezdet Brutális látvány- és hangzóorgia, szerelmeslevél a mozivászonhoz, egy olyan látványfilm, amilyen az Avatar óta nem volt a mozikban – ez a Dűne 2021-ben megjelent filmadaptációja. Nagyságához csak a megjelenésének nem mindennapi körülményei foghatóak.

Négy Oscart is elvitt a Dűne az élő közvetítés előtt átadott díjakból

Az első győztesek között volt Hans Zimmer zeneszerző is, aki csaknem 30 évvel az első után nyerte el második Oscar-szobrát a Dűne filmzenéjéért. A Dűne a legjobb vágás, hang és produkciós tervezés Oscar-díját is megkapta.

A rövid dokumentumfilmek kategóriájában a The Queen of Basketball című produkció győzött, a legjobb animációs rövidfilm díját a The Windshield Wiper kapta, a legjobb kisjátékfilmnek járó Oscart pedig a The Long Goodbye. A smink és haj-kategóriában a Tammy Faye szemei című film győzött.

A nyolc kategória győzteseinek köszönőbeszédeit az élő adásban szerkesztve adták le a 94. Oscar-díjátadó gálán. A díjazottak teljes listája ide kattintva érhető el.

A japán Vezess helyettem lett a legjobb nemzetközi film

A japán Vezess helyettem című háromórás dráma nyerte el a legjobb nemzetközi film Oscar-díját. A filmet Hamagucsi Rjuszuke rendezte Murakami Haruki novellája alapján. Ez az ötödik alkalom, hogy Japán film kapta meg a kategória díját.

A legjobb nemzetközi film Oscarjáért az olasz Isten keze, A világ legrosszabb embere című norvég alkotás, a Menekülés című dán animációs dokumentumfilm és a butáni Lunana: A Yak in the Classroom versenyzett még.

Az eredeti forgatókönyvek mezőnyében Kenneth Branagh nyerte az Oscart Belfast című filmjével, a legjobb adaptált forgatókönyvért járó szobrot pedig a CODA írója, Sidan Heder vehette át.

korábban írtuk Akik maradtak, és akik elmentek. Belfast, ami nem is ilyen volt Egy megrázó, lelket megérintő, nagyon jó filmre számítottam, ehelyett kaptam egy klisédíszletek között lejátszódó, a gyerekkorról való kissé álságos nosztalgiázást, ami még csak hiteles sem volt. Szerencsére a színészek megmentették – valamennyire.

A díjátadón egyperces csenddel emlékeztek meg az ukrajnai háborúról, és az Ukrajnában az orosz katonai invázió miatt kialakult humanitárius válságról. A megemlékezés a nézőkhöz intézett kéréssel zárult, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a háború sújtotta országban élők megsegítésére.