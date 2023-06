A Blokád kapta a legjobb játékfilmnek járó díjat a Magyar Mozgókép Fesztiválon

Toldi – akinek „dicső híre-neve fennmaradt örökre”

Fehérlófia és János vitéz után végre Toldi is megkapta a maga egészestés animációját méghozzá ő is a legendás Jankovics Marcelltől. A 2021-ben még sorozatként bemutatott Toldi-rajzfilm most vágatlan egészként került a nézők elé, és így jobban is működik.