100 éves jelölt is indul a helyhatósági választáson

A június 9-i választásokon induló legfiatalabb jelölt nemrég töltötte be 23. életévét, a legidősebb pedig 100 éves. Utóbbi mellett két 95 éves és két 94 éves jelölt is indul az önkormányzati választáson.

Greblă beszámolt arról is, hogy az országban 18 968, külföldön 915 szavazókörzetet alakítanak ki. Utóbbi rekordnak számít, a 2019-es EP-választáson mintegy 450 szavazókörzetet nyitottak a külképviseletek.

Meghosszabbított programmal dolgoznak a személyazonossági igazolványokat kibocsájtó központok

A június 9-i választásokon a román állampolgárok belföldön egyszerű turistaútlevéllel nem, csakis személyi igazolvánnyal vagy az ezzel egyenértékű dokumentummal szavazhatnak – tájékoztatott még az Állandó Választási Hatóság (AEP) elnöke.

Toni Greblă arra is kitért, hogy belföldön az elfogadott dokumentumok

a személyi igazolvány,

elektronikus személyi igazolvány,

ideiglenes személyi igazolvány,

szolgálati vagy diplomata-útlevél,

valamint katonai iskolák tanulói esetében katonai szolgálati igazolvány.

Elmondta azt is, hogy a belügyminisztérium a következő időszakban meghosszabbítja a személyazonosító igazolványokat kiállító központok nyitvatartási idejét, hogy azok is idejében megújíthassák igazolványukat, akiknek mostanában lejár. Ezek az irodák a szavazás napja előtti szombaton is nyitva lesznek.