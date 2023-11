Tiszta és világos: csak a magyar nyelvű felirat tilos

Miközben az FK Csíkszereda szurkolói nem használhatták magyar nyelvű felirataikat azzal az indokkal, hogy csak román nyelvű feliratok lehetnek a Bukaresti Steaua focipályáján, a Steaua angol nyelvű molinói senkit sem zavartak.

Egygólos vereséget szenvedett hétfőn este az FK Csíkszereda a Bukaresti Steaua otthonában a labdarúgó 2. Ligában. Hirdetés A mérkőzés azonban arról is emlékezetes marad, hogy

a csíki szurkolókat késve, de a náluk lévő molinó és zászlók egy része nélkül engedték be.

Harmadszor hívott össze sajtótájékoztatót az FK Csíkszereda a Bukaresti Steaua otthonában játszott mérkőzések után. Szondy Zoltán, a klub elnöke elmondta:

egymást követően a harmadik szezonban is Bukarestben játszott a csíki futballcsapat a katonacsapat ellen, és mindhárom alkalommal olyan dolgok történtek, amelyeket nem lehet szó nélkül hagyni.

„Két éve 1–0-ra kaptunk ki, tavaly 4–0-ra nyertünk, idén pedig újra 1–0-ra kikaptunk. A meccs előtt pár perccel tudtam meg, hogy a szurkolóinkat nem akarják beengedni. Összesen 28 szurkolónk volt, ez nem egy kritikus tömeg.

A mérkőzés megfigyelője, egy buzău-i úriember megkeresett a meccs előtt, és megkért szépen, hogy egyezzek bele abba, hogy a székely zászlót ne vihessék be a stadionba, mert a székely zászló sérti egyesek érzelmeit. Mondtam, hogy nem fogok ebbe beleegyezni, mert ilyen alapon a csapat se mehetne be.

Ezzel a logikával messze el lehet menni. Ezt így elbeszéltük ketten, utána pedig ő visszafutott a mérkőzése szervezőihez. Kiderült, hogy igazam volt, ezzel a logikával messze el lehet menni. Ebben a Steaua vezetősége megelőzött, mert ezt a logikát el is vitték a végleteikig: klubunk kapott egy átiratot a Steaua vezetőjétől, Ștefan Răzvan Bichir alezredestől, amelyben az az áll, hogy tilos a Steaua stadionjában bevinni olyan bannert, zászlót vagy bármilyen más olyan anyagot, amelyeken nem román a felirat.

A székely zászlóval kapcsolatban arról döntöttek, hogy annak semmi köze a sporteseményekhez”

– mesélte Szondy.

Erre hivatkozva a csendőrség az FK-szurkolókat be sem akarta engedni, mert

a szurkolóknál voltak FK Csíkszereda-zászlók, amelyen a Hajrá Szereda! nem románul van, de a Lokálpatrióták zászlaja is zavaró volt, de zavaróak voltak székely zászló kék-aranysárga színei is.

„Csak negyedóra késéssel engedték be a szurkolóinkat, úgy, hogy lemondtak a zászlók egy részéről. Én is csak negyedóra késéssel mentem be, de amint kiderült, nem veszítettünk semmit.

Ahogy bementünk, az első dolog, amit láttunk, azok az idegen nyelvű feliratok voltak a Steaua drukkereinél.

Úgy tűnik, az alezredes úr nem igazán tud rendet tartani a saját szemétdombján, mert a Steaua szurkolói idegen nyelvű bannerekkel mehettek be. Azt, hogy a Steaua drukkerei törvényen kívülinek, bűnözőknek tartják magukat, azt én nem kommentálnám. Az egész történet azonban alkotmányellenes! Többször jeleztem, hogy a nyílt magyarellenességnek a román futball egy megbízható bázisa. A Steauáról tudjuk, hogy nincsen feljutási joga, a megyei bajnokságtól kezdődően iszonyatos közpénzeket költött el. Mivel nincsen feljutási joga, természetesen eredményei sincsenek.

Az egyetlen, amiben jók, azok a konfliktusok. Kivel van bajuk? Hát, elsősorban a magyarokkal, most ezt írásban is adták, másodszor a másik Steauával, harmadsorban a szövetséggel és néhány politikai párttal.

Mi ezeket a történeteket elmondtuk egyszer, kétszer s most harmadszorra. Ezeket mi nem fogjuk tolerálni, nem hagytuk szó nélkül akkor sem, amikor 4–0-ra nyertünk sem.

Klubunk jelezte a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatnak ezt a történetet, de mi mint FK Csíkszereda a Steauát, illetve a Steauának a vezetőségét feljelentjük, és reméljük eljutunk odáig, hogy valamilyen rend lesz”

– hangsúlyozta a klubelnök.

Tilos minden, ami magyar nyelvű – de csak az Szondy szerint oda jutottak, hogy már azt is nézik, hogy milyen feliratú trikóban jelennek meg az FK szurkolói a stadionban, milyen feliratú klubzászlók vannak, és ami nem román azt nem engedik be. „Oda jutottunk, hogy erről kelljen beszélni, vitatkozni 2023-ban. Bármilyen nyelvű felirat, angol és minden más mehet, viszont a magyar nem? Ez nagyon szánalmas történet.

Van egy papírunk arról, hogy idegen nyelvű feliratot nem szabad bevinni a Ghencea-stadionba. Szeretnénk, ha arról is lenne egy papírunk, hogy ez az alezredes úr diszkriminálja az embereket. És ha lesz egy ilyen papírom, akkor valószínű, hogy lesz egy ilyen papírja az éppen ott levő védelmi miniszternek is. Azt akarom elérni, hogy ezek az állapotok szűnjenek meg.

A Steaua, a Steaua fociszurkolói, illetve a klubnak a parancsnoka többedszerre bebizonyította, hogy magyarellenes, ez a létezésük lényege. Elmondhatják: »igaz, hogy elköltöttek ennyi és ennyi millió eurót, igaz, hogy nincs feljutási jogunk, de a magyarok ellen egy jót harcoltunk«. Ezt nem szabad szó nélkül hagyni” – nyilatkozta Szondy, aki

felháborítónak tartja, hogy a csapatodnak csak azokat a szimbólumait viheted be a meccsre, amelyeken román felirat van.

„Oda mész szurkolni, utazol pár száz kilométert, és akkor nem engednek be, mert van nálad egy FK Csíkszereda zászló vagy egy magyar felirat. Szánalmas dolgok. Ezek az emberek a román hadsereget képviselik, a mi pénzünkön élnek és szórakoznak.

Jelen esetben a mi 28 szurkolónknak nagyobb joga van használni a Steaua stadionját, mint például annak az alezredesnek, mert a 28 szurkoló adójából is épült a stadion. Ez az alezredes egész életében a mi adónkból élt. Ezekért a dolgokért ő a felelős”

– nyomatékolta Szondy Zoltán.

Rosszak a szabályzatok A Székelyhon kérdésre válaszolva Szondy Zoltán elmondta, hogy a mérkőzések megrendezésére vonatkozó szabályzatok is rosszak. „Emlékeznek, mi volt a Sepsi OSK–Craiova meccsel? A mi esetünkben pedig tavaly, amikor 3–0-ra vezettünk a Steaua otthonában, azért ordították torkuk szakadtából, hogy »Ki a magyarokkal az országból!«, mert remélték, hogy félbeszakítják a meccset, és lesz újrajátszás. Most is kiabálták, de miután 1–0-ra vezettek, félbehagyták. A szabályzatok többértelműek, értelmezhetetlenek. A meccsek előtt létezik ez az úgynevezett »Punct de comandă«, ez a harciasan hangzó parancsnoki állás, mintha egy rakétakilövő állásban lennénk.

Ez a Punct de comandă gyakorlatilag fel van jogosítva arra, hogy akármilyen döntést meghozzon, tételesen alkotmányellenest, törvényellenest. Ott ha azt mondják, hogy a fehér trikósok nem mehetnek be, akkor nem mennek be; ha azt mondja, hogy a fekete bőrűeket ki kell tiltani a stadionból, akkor a csendőrség nem engedi be őket”

– példálózott Szondy. Elhangzott, hogy az FK Csíkszereda minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a bukaresti konfliktusért a szurkolóink elégtételt kapjanak.

„Ezúton üzenem a Hargita megyei parlamenti képviselőknek és szenátoroknak, hogy

a parlamentben nincsen gond a székely zászlóval, a mi szimbólumainkat nem a parlamentben kell megvédeni, hanem a parlamenten kívül.