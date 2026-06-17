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Kovács István fogja vezetni a Tunézia-Japán VB-mérkőzést

Kovács István fogja vezetni a Tunézia-Japán VB-mérkőzést

Kovács István nagykárolyi játékvezető bíráskodik a Tunézia-Japán mérkőzésen a 2026-os labdarúgó-világbajnokság F csoportjában – jelentette be szerdán a FIFA.

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Világcsúcsot úszott Kós Hubert

Világcsúccsal nyerte meg Kós Hubert a 200 méteres hátúszást a rövidpályás világkupa-sorozat harmadik, torontói állomásán, romániai idő szerint péntek éjszaka.

Világcsúcsot úszott Kós Hubert
Világcsúcsot úszott Kós Hubert
2025. október 24., péntek

Világcsúcsot úszott Kós Hubert

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2024. december 17., kedd

Jótékony célja lesz a marosvásárhelyi kosárlabdameccsnek

A Gyulafehérvári Caritas gondozásában lévő, eltérő fejlődésű gyerekek fejlesztőterápiáját támogathatja az, aki részt vesz a Marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabdacsapatának a Nagyszeben elleni kupameccsén december 18-án.

Jótékony célja lesz a marosvásárhelyi kosárlabdameccsnek
Jótékony célja lesz a marosvásárhelyi kosárlabdameccsnek
2024. december 17., kedd

Jótékony célja lesz a marosvásárhelyi kosárlabdameccsnek

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2024. augusztus 29., csütörtök

Finn csatárt igazolt a Csíkszeredai Sportklub

Bejelentette második idegenlégiósát a 2024-2025-ös szezonra a Csíkszeredai Sportklub jégkorong együttese. A csíki klub csütörtökön délután közölte, hogy megállapodott a 35 éves Niclas Lucenius csatárral.

Finn csatárt igazolt a Csíkszeredai Sportklub
Finn csatárt igazolt a Csíkszeredai Sportklub
2024. augusztus 29., csütörtök

Finn csatárt igazolt a Csíkszeredai Sportklub

2024. augusztus 12., hétfő

Kialudt a láng, véget ért az olimpia

A Stade de France-ban a vasárnapi záróünnepségen kialudt a láng, ezzel véget ért a XXXIII. nyári olimpia Párizsban.

Kialudt a láng, véget ért az olimpia
Kialudt a láng, véget ért az olimpia
2024. augusztus 12., hétfő

Kialudt a láng, véget ért az olimpia

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2024. július 27., szombat

Így szólt a magyar, a székely és a román himnusz a csíkszeredai gálameccsen

A csíkszeredai futball elindulásának 120. évfordulóját ünneplő eseménysorozat gálamérkőzéssel zárul szombaton: az FK Csíkszereda és Magyarország U17-es korosztályú együttesei lépnek pályára egymás ellen Csíkszeredában.

Így szólt a magyar, a székely és a román himnusz a csíkszeredai gálameccsen
Így szólt a magyar, a székely és a román himnusz a csíkszeredai gálameccsen
2024. július 27., szombat

Így szólt a magyar, a székely és a román himnusz a csíkszeredai gálameccsen

2024. július 25., csütörtök

Kiviselték magukat a román szurkolók az Eb-n, postázta az UEFA a „büntetőcetlit”

Az Európa-bajnokságon elkövetett rasszista és diszkrimináló szurkolói megnyilvánulások miatt összesen 40 ezer euróra büntette meg Romániát az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA).

Kiviselték magukat a román szurkolók az Eb-n, postázta az UEFA a „büntetőcetlit”
Kiviselték magukat a román szurkolók az Eb-n, postázta az UEFA a „büntetőcetlit”
2024. július 25., csütörtök

Kiviselték magukat a román szurkolók az Eb-n, postázta az UEFA a „büntetőcetlit”

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2024. július 04., csütörtök

12,5 millió eurót kap a román válogatott az UEFA-tól az Eb-szereplésért

Az AS spanyol sportlap adatai szerint a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) 12,25 millió eurót kap az UEFA-tól a román válogatott szerepléséért a németországi Európa-bajnokságon.

12,5 millió eurót kap a román válogatott az UEFA-tól az Eb-szereplésért
12,5 millió eurót kap a román válogatott az UEFA-tól az Eb-szereplésért
2024. július 04., csütörtök

12,5 millió eurót kap a román válogatott az UEFA-tól az Eb-szereplésért

2024. június 23., vasárnap

Több ezer magyar szurkoló vonult közösen a Skócia elleni mérkőzés helyszínére

Többezer magyar futballszurkoló vonult kora este szervezett keretek között a 21 órakor kezdődő Magyarország-Skócia Európa-bajnoki csoportmérkőzés helyszínére, a stuttgarti MHP Arénába – írja az MTI.

Több ezer magyar szurkoló vonult közösen a Skócia elleni mérkőzés helyszínére
Több ezer magyar szurkoló vonult közösen a Skócia elleni mérkőzés helyszínére
2024. június 23., vasárnap

Több ezer magyar szurkoló vonult közösen a Skócia elleni mérkőzés helyszínére

2024. június 15., szombat

Így néz ki a svájci válogatott ellen felálló magyar kezdőcsapat

Marco Rossi szövetségi kapitány a tapasztalatot és a stabilitást szem előtt tartva Szalai Attilának és Fiola Attilának szavazott bizalmat a magyar labdarúgó-válogatott szombati kezdőcsapatában a Svájc elleni Európa-bajnoki rajton.

Így néz ki a svájci válogatott ellen felálló magyar kezdőcsapat
Így néz ki a svájci válogatott ellen felálló magyar kezdőcsapat
2024. június 15., szombat

Így néz ki a svájci válogatott ellen felálló magyar kezdőcsapat

2024. június 15., szombat

Több ezer magyar szurkoló vonult Kölnben a Svájc elleni meccs helyszínére

Legalább ötezer magyar szurkoló vonult kora délután szervezett keretek között a 15 órakor kezdődő Magyarország-Svájc Európa-bajnoki csoportmérkőzés helyszínére, a kölni RheinEnergie Stadionba.

Több ezer magyar szurkoló vonult Kölnben a Svájc elleni meccs helyszínére
Több ezer magyar szurkoló vonult Kölnben a Svájc elleni meccs helyszínére
2024. június 15., szombat

Több ezer magyar szurkoló vonult Kölnben a Svájc elleni meccs helyszínére

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Új vezetőedző az FK Csíkszeredánál: nem lehet erősebb a taktika, mint a csapat
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Új vezetőedző az FK Csíkszeredánál: nem lehet erősebb a taktika, mint a csapat

Néhány napja kezdte meg munkáját az FK Csíkszereda élén Szabó István, aki az első benyomásairól, a felkészülési programról, a keret helyzetéről és futballfilozófiájáról is beszélt a Székely Sportnak.

Veretlenül lett ifibajnok a VSK Székelyudvarhely futsalcsapata
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Veretlenül lett ifibajnok a VSK Székelyudvarhely futsalcsapata
Az életmentés nehéz, de gyönyörű hivatás | Mesterségem címere
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Az életmentés nehéz, de gyönyörű hivatás | Mesterségem címere
Mozgás Éjszakája: több mint tíz sportág közül választhatott a több száz résztvevő
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Mozgás Éjszakája: több mint tíz sportág közül választhatott a több száz résztvevő
Sült paradicsomos salsa | Repeta
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Sült paradicsomos salsa | Repeta
2024. június 14., péntek

Euro2024 – Folyamatosan tudósít a foci-Eb eseményeiről a közmédia

A 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság eseményeiről az M4 Sport mellett naprakészen tudósít az M1 aktuális csatorna, a Kossuth Rádió és a június 14-én induló Nemzeti Sportrádió – adja hírül az MTVA sajtóosztálya.

Euro2024 – Folyamatosan tudósít a foci-Eb eseményeiről a közmédia
Euro2024 – Folyamatosan tudósít a foci-Eb eseményeiről a közmédia
2024. június 14., péntek

Euro2024 – Folyamatosan tudósít a foci-Eb eseményeiről a közmédia

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2024. május 27., hétfő

Így nézik a meccset az Erőss Zsolt-parkolóban a Dinamo-szurkolók

Különösebb rendbontások nélkül, a csapatukat hangos skandálásokkal buzdítva nézik a Csíkszeredába érkezett, az Erőss Zsolt Aréna parkolójában helyet kapó Dinamo-szurkolók az osztályozót az ott felszerelt kivetítőn keresztül.

Így nézik a meccset az Erőss Zsolt-parkolóban a Dinamo-szurkolók
Így nézik a meccset az Erőss Zsolt-parkolóban a Dinamo-szurkolók
2024. május 27., hétfő

Így nézik a meccset az Erőss Zsolt-parkolóban a Dinamo-szurkolók

2024. május 27., hétfő

Hangolódnak a szurkolók az FK-Dinamo visszavágóra

Helyi és más városból érkezett szurkolóktól hangosak Csíkszereda egyes részei, főként az FK Csíkszereda stadionja környékén. Az FK szurkolók a Merkúr és a Lidl nagyáruházak közötti zöldövezetben gyülekeznek, hogy onnan menjenek be a mérkőzésre.

Hangolódnak a szurkolók az FK-Dinamo visszavágóra
Hangolódnak a szurkolók az FK-Dinamo visszavágóra
2024. május 27., hétfő

Hangolódnak a szurkolók az FK-Dinamo visszavágóra

2024. május 20., hétfő

Hozzák a formájukat a Dinamo szurkolói

Hatalmas létszám, zászlók, alpári viselkedés, kivillanó meztelen felsőtestek – így néz ki a hazai szurkolói szektor, ahol nem fogják vissza magukat a Bukaresti Dinamo szurkolói az FK elleni osztályozón.

Hozzák a formájukat a Dinamo szurkolói
Hozzák a formájukat a Dinamo szurkolói
2024. május 20., hétfő

Hozzák a formájukat a Dinamo szurkolói

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2024. május 20., hétfő

Máris elvették az FK Csíkszereda szurkolóitól a székely zászlós bannert

Alaposan átnézték az FK Csíkszereda és a Dinamo osztályozójára érkező csíkszeredai szurkolók holmijait a Nemzeti Arénába való belépés előtt a csendőrök, a székely zászlós szurkolói bannert pedig azonnal elkobozták.

Máris elvették az FK Csíkszereda szurkolóitól a székely zászlós bannert
Máris elvették az FK Csíkszereda szurkolóitól a székely zászlós bannert
2024. május 20., hétfő

Máris elvették az FK Csíkszereda szurkolóitól a székely zászlós bannert

2024. május 20., hétfő

A Lokálpatrióták, akik Bukarestben biztatják az FK Csíkszeredát

Az FK szurkolói, a Lokálpatrióták is a helyszínen, a bukaresti Nemzeti Arénában biztatják csapatukat a Dinamo elleni osztályozón. A csíkszeredai indulás előtt még összeálltak egy csoportképre.

A Lokálpatrióták, akik Bukarestben biztatják az FK Csíkszeredát
A Lokálpatrióták, akik Bukarestben biztatják az FK Csíkszeredát
2024. május 20., hétfő

A Lokálpatrióták, akik Bukarestben biztatják az FK Csíkszeredát

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2024. március 27., szerda

Egyenlítés mindkét összecsapásban: a Sportklub kikapott, a GYHK diadalmaskodott

Mindhárom harmadot megnyerte a Gyergyói Hoki Klub a Brassói Coronával vívott Este Liga elődöntő negyedik mérkőzésén. A másik mérkőzésen viszont sokat hibázott és kikapott a Sportklub, így döntetlenre áll a Ferencváros elleni párharca.

Egyenlítés mindkét összecsapásban: a Sportklub kikapott, a GYHK diadalmaskodott
Egyenlítés mindkét összecsapásban: a Sportklub kikapott, a GYHK diadalmaskodott
2024. március 27., szerda

Egyenlítés mindkét összecsapásban: a Sportklub kikapott, a GYHK diadalmaskodott

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