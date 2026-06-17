Kovács István nagykárolyi játékvezető bíráskodik a Tunézia-Japán mérkőzésen a 2026-os labdarúgó-világbajnokság F csoportjában – jelentette be szerdán a FIFA.
Világcsúccsal nyerte meg Kós Hubert a 200 méteres hátúszást a rövidpályás világkupa-sorozat harmadik, torontói állomásán, romániai idő szerint péntek éjszaka.
A Gyulafehérvári Caritas gondozásában lévő, eltérő fejlődésű gyerekek fejlesztőterápiáját támogathatja az, aki részt vesz a Marosvásárhelyi VSK férfi kosárlabdacsapatának a Nagyszeben elleni kupameccsén december 18-án.
Bejelentette második idegenlégiósát a 2024-2025-ös szezonra a Csíkszeredai Sportklub jégkorong együttese. A csíki klub csütörtökön délután közölte, hogy megállapodott a 35 éves Niclas Lucenius csatárral.
A Stade de France-ban a vasárnapi záróünnepségen kialudt a láng, ezzel véget ért a XXXIII. nyári olimpia Párizsban.
A csíkszeredai futball elindulásának 120. évfordulóját ünneplő eseménysorozat gálamérkőzéssel zárul szombaton: az FK Csíkszereda és Magyarország U17-es korosztályú együttesei lépnek pályára egymás ellen Csíkszeredában.
Az Európa-bajnokságon elkövetett rasszista és diszkrimináló szurkolói megnyilvánulások miatt összesen 40 ezer euróra büntette meg Romániát az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA).
Az AS spanyol sportlap adatai szerint a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) 12,25 millió eurót kap az UEFA-tól a román válogatott szerepléséért a németországi Európa-bajnokságon.
Többezer magyar futballszurkoló vonult kora este szervezett keretek között a 21 órakor kezdődő Magyarország-Skócia Európa-bajnoki csoportmérkőzés helyszínére, a stuttgarti MHP Arénába – írja az MTI.
Marco Rossi szövetségi kapitány a tapasztalatot és a stabilitást szem előtt tartva Szalai Attilának és Fiola Attilának szavazott bizalmat a magyar labdarúgó-válogatott szombati kezdőcsapatában a Svájc elleni Európa-bajnoki rajton.
Legalább ötezer magyar szurkoló vonult kora délután szervezett keretek között a 15 órakor kezdődő Magyarország-Svájc Európa-bajnoki csoportmérkőzés helyszínére, a kölni RheinEnergie Stadionba.
Néhány napja kezdte meg munkáját az FK Csíkszereda élén Szabó István, aki az első benyomásairól, a felkészülési programról, a keret helyzetéről és futballfilozófiájáról is beszélt a Székely Sportnak.
A 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság eseményeiről az M4 Sport mellett naprakészen tudósít az M1 aktuális csatorna, a Kossuth Rádió és a június 14-én induló Nemzeti Sportrádió – adja hírül az MTVA sajtóosztálya.
Különösebb rendbontások nélkül, a csapatukat hangos skandálásokkal buzdítva nézik a Csíkszeredába érkezett, az Erőss Zsolt Aréna parkolójában helyet kapó Dinamo-szurkolók az osztályozót az ott felszerelt kivetítőn keresztül.
Helyi és más városból érkezett szurkolóktól hangosak Csíkszereda egyes részei, főként az FK Csíkszereda stadionja környékén. Az FK szurkolók a Merkúr és a Lidl nagyáruházak közötti zöldövezetben gyülekeznek, hogy onnan menjenek be a mérkőzésre.
Hatalmas létszám, zászlók, alpári viselkedés, kivillanó meztelen felsőtestek – így néz ki a hazai szurkolói szektor, ahol nem fogják vissza magukat a Bukaresti Dinamo szurkolói az FK elleni osztályozón.
Alaposan átnézték az FK Csíkszereda és a Dinamo osztályozójára érkező csíkszeredai szurkolók holmijait a Nemzeti Arénába való belépés előtt a csendőrök, a székely zászlós szurkolói bannert pedig azonnal elkobozták.
Az FK szurkolói, a Lokálpatrióták is a helyszínen, a bukaresti Nemzeti Arénában biztatják csapatukat a Dinamo elleni osztályozón. A csíkszeredai indulás előtt még összeálltak egy csoportképre.
Mindhárom harmadot megnyerte a Gyergyói Hoki Klub a Brassói Coronával vívott Este Liga elődöntő negyedik mérkőzésén. A másik mérkőzésen viszont sokat hibázott és kikapott a Sportklub, így döntetlenre áll a Ferencváros elleni párharca.