Új vezetőedző az FK Csíkszeredánál: nem lehet erősebb a taktika, mint a csapat

Néhány napja kezdte meg munkáját az FK Csíkszereda élén Szabó István, aki az első benyomásairól, a felkészülési programról, a keret helyzetéről és futballfilozófiájáról is beszélt a Székely Sportnak.