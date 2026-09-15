2024. május 27., hétfő

Hangolódnak a szurkolók az FK-Dinamo visszavágóra

Helyi és más városból érkezett szurkolóktól hangosak Csíkszereda egyes részei, főként az FK Csíkszereda stadionja környékén. Az FK szurkolók a Merkúr és a Lidl nagyáruházak közötti zöldövezetben gyülekeznek, hogy onnan menjenek be a mérkőzésre.