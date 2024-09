Zúgtak, zörögtek, burrogtak a veterán gépek

Több mint hatvan régi traktor, autó és motorkerékpár mutatkozott be szombaton Csernáton utcáin. A 12. alkalommal megszervezett Burrogtatón látogatók százai csodálták meg meg a ritkaságszámba menő „vasakat”, köztük hat igencsak értékes Hofherr traktort. A cseppet sem csendes, de annál izgalmasabb találkozóra idén is eljöttek az esemény hű barátai, Lévay Sándor és Kádár Zoltán is.