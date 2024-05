Zsebbe nyúl a nagyáruház, ezúttal a szovátaiakra esett a választás

Oktatással kapcsolatos pályázatokat nyújthatnak be a szovátai civil szervezetek június 5-ig, amelyre jelentős anyagi támogatást nyújt egy nagyáruház, a Marosszéki Közösségi Alapítvány közreműködésével. Mint megtudunk összesen 200 ezer lejt osztanak szét féltucatnyi pályázatra. Csíkszeredában egy hasonló pályázat révén alakították ki a Somlyó-hegyi tanösvényt.

Kolcsár Szilvia Panna, aki maga is szovátai és a közösségi alapítvány munkatársa, programfelelősként elmondta, hogy

A Szovátán is működő nagyáruházak egyike, immár ötödik alkalommal, évente 5 településen biztosít oktatási pályázatokra jelentős pénzösszeget. Idén Szovátára esett a választás, a pályázat lebonyolításával pedig a Marosszéki Közösségi Alapítványt bízták meg.

A helyi tanárokkal, egyesületekkel, alapítványokkal már korábban elkezdődtek az egyeztetések, a programfelelős az iskolákba is járt, hogy biztassa a tanárokat, hogy vegyenek részt a pályázatban. A közösségi alapítványnak egy honlapja is van, ahol meg lehet nézni, hogy előző években hol milyen terveket valósítottak meg.

Ezek közül az egyik, ami nagy érdeklődésre tart számot, az a Somlyó-hegyi tanösvény, amely 7 kilométeren keresztül vezeti a gyermekeket, felnőtteket, túrázókat, akik végigjárva a tanösvényt megismerhetik Csíksomlyónak és környékének természeti adottságait, állat- és növényvilágát.

Szűk a határidő, de kéznél van a segítség

A szovátai civil szerveztek június 5-ig nyújthatják be pályázataikat, és ezek megírásában bármikor segít a programfelelős. Tőle azt is megtudtuk, hogy egy honlapot is létrehoztak, ahová fel kell tölteni a pályázatot és amely részletes útmutatóval rendelkezik, hogy mit kell tartalmaznia a pályázatnak.

Kolcsár Panna Szilvia reméli, hogy a szovátaiak élnek a lehetőséggel és olyan ötleteket tudnak majd megvalósítani, amelyek az egész közösség hasznára válnak.