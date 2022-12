Zöldségek, rizs és garnélarák – különlegesség szilveszteri menüként tálalva

A keleti gasztronómia világába kalauzolja olvasóinkat Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, aki az ilyenkor hagyományos recepteket mellőzve egy igazán különleges év végi meglepetéssel készült. Viszonylag egyszerű munkát ígér, ráadásul a hozzávalók beszerzése sem fog gondot okozni: nélkülözhetetlen a jó minőségű rizs, a garnélarák, a zöldségek és a szójaszósz is.

Az étel elkészítésének első lépéseként olívaolajon pirítsunk le jó minőségű jázminrizst. Ez esetben – a pirítást követően – a megszokottól eltérően kétszáz gramm rizsre hat deciliter vizet kell öntenünk, hiszen így a párolás után tapadósabb, ragacsosabb lesz a köretünk. „Az a legjobb, ha felforralt, sós, borsos, vegetás, babérleveles, fokhagymás, bazsalikomos vizet öntünk a rizsre, valamint néhány csepp gyömbéres olívaolajat. Ebben főzzük nagyjából kilenc percig, majd hagyjuk dagadni. Így al dente, azaz fogra való rizst kapunk” – magyarázta Karácsony József. Hozzátette, némi szója-, esetleg worcester szószt is lehet adni a rizshez, amíg az a lezárt tűzhely felett, tető alatt dagad.

Cukkinit, padlizsánt, lila hagymát, csiperke gombát és paprikát vágott fel a séf, amit gyöngyhagymával párosítva olívaolajon pirított le. Ezeket nem is fűszerzete, hiszen nem az volt a cél, hogy ellágyuljanak. A zöldségekhez adta hozzá a már elkészült rizst, közben gyömbéres olívaolajjal és szójaszósszal ízesített. A hozzávalókat jól összekavarta, majd ki is tálalta a tányérra.

Egy serpenyőbe némi olívaolajat öntött a séf, majd néhány cikk fokhagymát is beledobott, és ebben pirította néhány percig a garnélákat. Közben csakis sóval és némi aprított friss bazsalikommal ízesített. Az elkészült rákokat a zöldséges rizsre helyezte, majd friss citromot és némi ribizlit is elhelyezett a tányéron. Utóbbiak nemcsak finomak, hanem az emésztést is megkönnyítik – mondta Karácsony.