Zidane otthagyja a Real Madridot

Zinedine Zidane bejelentette, feláll a Real Madrid kispadjáról, miután a klubot három Bajnokok Ligája győzelemre vezette két és fél év alatt. Szerződése 2020-ig szólt, de a csütörtöki, rendkívüli sajtótájékoztatón bejelentette távozását.

Februárban még úgy nyilatkozott, rendkívül fárasztó számára az edzősködés, és ha úgy érzi, hogy nincs benne több, fel fog állni.

A franciákkal játékosként világbajnoki címet nyerő labdarúgó 2016 januárjában vette át a madridiak irányítását, ez idő alatt egy bajnoki címet és három BL-elsőséget ünnepelhetett.

Ő lett az első szakember, aki egymás után háromszor a csúcsra vezette csapatát az első számú európai kupában. A bajnokságban 70 százalékos teljesítményt ér el csapatával. A sajtótájékoztatón elmondta, még nem beszélt külön a játékosokkal, de erre mihamarabb sort kerít.

Voltak nagyon szép és drámai pillanatok, de azt hiszem, most jött el az ideje. Szeretnék köszönetet mondani a játékosoknak, mert ők harcoltak a pályán, hiszen ez egy nagy klub, a története is nagyon nagy. Ennél fogva nagyok az elvárások is, de mindenki száz százalékot adott, így jár a köszönet mindenkinek, aki ebben az időben közel volt hozzám

– mondta a 45 esztendős szakember.

Hozzátette, játékosként és edzőként is sokat jelent számára Madrid, hiszen mindent megkapott a klubtól és a szurkolóktól is, de úgy érzi itt az ideje a változásnak. „Ennek a csapatnak szüksége van arra, hogy továbbra is nyerjen, ehhez azonban szerintem egy új hang, egy új metódus szükséges” – indokolta távozását.