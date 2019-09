Zetelaka önkéntesei bizonyultak a legjobbnak

A házigazdáké lett a Szent Flórián Vándorkupa: szombaton Zetelakán tartották meg a Hargita megyei önkéntes tűzoltó-alakulatok vetélkedőjét. Az immár hetedik alkalommal megrendezett tűzoltónapon a helyi új tűzoltószertárt is felavatták.

Tizenöt Hargita megyei önkéntes tűzoltó-alakulat sorakozott fel a zetelaki futballpályán, a megyén kívüli és külföldi meghívottakkal együtt több százra rúgott a részvevők száma. Önálló állatfaj az önkéntes – hangsúlyozta Nagy Attila, Zetelaka község polgármestere. Homo voluntaris, tette hozzá viccelődve az elöljáró.

A településvezető a helyi önkéntes tűzoltók és a polgárőrök felkarolását is szívügyének tekinti, fejtette ki a Székelyhonnak, ezért tartotta kiemelten fontosnak új szertárt is építeni.

A helyi alakulatnak most már két tűzoltóautója van, illetve a nehezebb terepekre egy kvadja is. A régi épületben nem volt ennyi parkolóhely, illetve, időközben az is kiderült, hogy rendkívül rossz állapotban volt az ingatlan alapja. Így az építkezés mellett döntöttünk

– sorolta. A szombaton felavatott épületben nemcsak a szertár kap helyet, hanem konferenciateremet és vendégszobákat is kialakítottak.