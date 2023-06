Zenés lelki feltöltődés három napon át Gyergyószentmiklóson

A főtéri színpadon péntek délután az Árvácska együttes várja a gyerek közönséget, 19 óra 20 perctől pedig Böjte Csaba áldását követően lép fel a Band’Ora, a PZM és végül 21 órától a Hillsong London, amely Angliából érkezik és amely meghatározó szereplője a keresztény zene világának.

Ezt megelőzően még 14 órától a Basilidesz Tibor Sportcsarnok ad helyet Böjte Csaba előadásának, amelyre Uram tégy engem békéd eszközévé címmel kerül sor. 17 órától ugyanitt a Bódi tesók várják a közönséget, a szervezők szerint ők főleg a fiatalok körében nagyon népszerűek.

Szombaton, a reggeli torna után kórustalálkozó lesz az örmény templomban, de a színpadon fellép aznap még mások mellett Oláh Gergő és Csíszér László is.

A szombati kísérőprogramok között megtalálható Bajcsi Tibor, Kozma-Vízkeleti Dániel vagy a református lelkészházaspár Kodácsi Eszter és Kodácsi Tamás előadása is. Vasárnap a 12-kor kezdődő ökumenikus istentiszteletre várják a keresztény felekezetek híveit az aznapi koncertfellépők között lesz László Attila és a Four is Five együttes is például. A sportcsarnokban pedig Pécsi Rita és a Nők lapja olvasói számára jól ismert Schäffer Erzsébet előadása számíthat majd figyelemre.

A felsoroltak mellett még számos program várja a lelki töltekezésre vágyókat, különlegesnek ígérkezik például szombaton éjjel a Férfiak éjszakája a Szent Anna kápolnáknál. A részletes programkínálat megtalálható a feltolto.ro weboldalon.