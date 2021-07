Zeneileg és látványban is magasra tette a lécet a Follow The Flow

Főként a fiatalokat mozgatta meg a Follow The Flow együttes szombat este a Tiltott Csíki Sör Manufaktúra által szervezett Tiltott Fesztiválon. A látványos lézershow-val kísért koncert rövidebb volt a rendezvénysorozat korábbi fellépéseihez képest, de hangulatában ugyanolyan magasra tette a lécet.

Remek hangulatot teremtett a Follow The Flow szombat este Csíkszentsimonban, a Tiltott Csíki Sör Manufaktúra által szervezett Tiltott Fesztiválon. A 2016-ban alakult együttes fellépésére számos székelyföldi rajongó volt kíváncsi, illetve több magyarországi híresség is jelen volt, többek között a Mi kis falunk című sorozatban Dórit alakító Ripli Zsuzsanna és a VV Béciként megismert, azóta Young G művésznevet használó rapper, Rácz Béla is.