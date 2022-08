Zenei múlt és jelen találkozik évről évre a Siculus fesztiválon

Fiatalos térkialakítás, raklapból összeállított ülőhelyek, és fényfüzérek sokasága kölcsönzött bohém hangulatot a székelyudvarhelyi városi parknak a hétvégén zajló Siculus fesztivál idejére. Szombaton is számos érdeklődő látogatott ki a helyszínre, az esti koncertek idején különösen: fiatalok sokasága érdeklődött a városi park szívében zajló esemény iránt.

Fiatalos térkialakítás, raklapból összeállított ülőhelyek, és fényfüzérek sokasága kölcsönzött bohém hangulatot a székelyudvarhelyi városi parknak a hétvégén zajló Siculus fesztivál idejére. Szombaton is számos érdeklődő látogatott ki a helyszínre, az esti koncertek idején különösen: fiatalok sokasága érdeklődött a városi park szívében zajló esemény iránt.

a tehetségkutatóra jelentkező fiatal zenekarok mellett rendszeresen színpadra lépnek nagyobb múltú fellépők is.

a szervezők a koncert révén abba a világba szerették volna kalauzolni a jelenlévőket, amelybe a könyv olvasása során is csöppenhetnek.

A Zilahi Csaba által írt könyv társszerkesztője Katona Zoltán, s mint a könyvbemutatón kiderült, a címben is szereplő négy évtized rockzenekarainak történetét, a róluk megjelent újságcikkeket, interjúkat, tényeket és véleményeket tartalmazza a kötet, a teljesség igénye nélkül. Mint a szerző elmondta:

hasonló könyvek jelentek már meg egy-egy zenekarról, olyan azonban, ami kimondottan az erdélyi rockzenekarokról szól, még nem íródott – többek között ezen gondolat miatt is látott neki a kötet összeállításának.

A könyvben számos Katona Zoltán által a kilencvenes években illetve a kétezres évek elején írt zenekar bemutató és interjú is megtalálható. Szerepel benne a Shadows zenekar is, amely a könyvbemutató után gondoskodott a fesztivál hangulatról, majd átadta a mikrofont a No Sugar együttesnek a városi park szívében kialakított hangulatos téren – amely estére kiváló kikapcsolódási lehetőséget biztosított a résztvevők számára.