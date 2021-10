Zavarja a lakókat a gyakori áramkiesés, mégse tesznek ellene

Ezreket érint egy-egy áramkiesés, ezért is fontos, hogy hallassák hangjukat a lakók. Képünk illusztráció • Fotó: Pál Árpád

Szeptember 7-én indított aláírásgyűjtő akciót az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetsége (UKKSZ) a Székelyudvarhelyen és környékén tapasztalt sorozatos áramkiesések miatt. A határidő október 10-e volt, de mivel nagyon kevés aláírás gyűlt, a határidőt meghosszabbítják.

Elegük lett az áramkiesésekből Csupán egy-két másodperces áramkiesés akár több tízezer eurós kárt is okozhat egy-egy vállalkozásnak. Mivel az utóbbi időben Székelyudvarhelyen és környékén rendkívül gyakoriakká váltak az áramszünetek, a vállalkozók panaszt nyújtanak be a szolgáltatóhoz. Csupán egy-két másodperces áramkiesés akár több tízezer eurós kárt is okozhat egy-egy vállalkozásnak. Mivel az utóbbi időben Székelyudvarhelyen és környékén rendkívül gyakoriakká váltak az áramszünetek, a vállalkozók panaszt nyújtanak be a szolgáltatóhoz.

Keveseket érdekel

Mindössze 225 személy írta alá online, papíron pedig csupán mintegy 300 aláírást sikerült összegyűjteni az október 10-i határidőig – tudtuk meg Nagy Györgytől, az UKKSZ elnökétől. Elmondta: elszomorító, és nem érti az érdeklődés hiányát, hiszen „ha van egy áramkiesés, és elindul a zsörtölődés, sokkal több a komment a Facebook-bejegyzés alatt, mint ahányan egy hónap alatt aláírták a petíciót. Annál inkább érthetetlen, mivel egy komment elolvasása, esetleg az arra adott válasz megfogalmazása több időt is vesz igénybe, mint a folyamodvány aláírása.” Ezért az UKKSZ vezetősége úgy döntött, hogy tíz nappal, vagyis október 20-ig meghosszabbítják a határidőt.

Remélik, hogy a módosított határidő lejártáig sokan jelentkeznek majd, aláírják a beadványt, hiszen az egész lakosság érdeke, hogy megsürgessék az előrelépést.

A dokumentumot az október 20-i határidőt követően kísérőlevéllel együtt eljuttatják majd a villamossági vállalathoz, önkormányzati vezetőkhöz, politikai képviselethez is – mondta Nagy György. A petíció online kitölthető, itt.

Dominóként roskad össze

Többször is írtunk áramkiesésekről, áramszünetekről az elmúlt időszakban, nem egy olyan eset is történt, hogy hosszú órákon keresztül áramszolgáltatás nélkül maradt több ezer székelyudvarhelyi háztartás.

Már tudom, ha nálunk nincs víz, akkor a Rákóczi utcában elvették a villanyt

– számol be a vízszolgáltatás általa tapasztalt rutinjáról egy csereháti lakos. Az áramkiesések idején ugyanis a vízműrendszer nyomásfokozói is leállnak, így olyan helyzet is többször állt elő, hogy – meghatározatlan ideig – se áram, se víz nem volt számos székelyudvarhelyi háztartásban.

A gyakori áramszünetek okait magyarázva a szolgáltató rendszerint nyári viharokra, villámlásra hivatkozott – a petíció megfogalmazói szerint azonban sok esetben egyszerűen az elavult hálózat idézi elő a szolgáltatás-kieséseket.

Kár van, gazdája nincs

Az aláíráshoz indoklást is lehet mellékelni, bár ez nem kötelező. Ezek között tallózva ilyen, sorozatos problémákra, meghibásodásokra és jelentős anyagi károkra, illetve a szolgáltató közömbösségére vonatkozó észrevételeket is találunk: „Adatok vesznek el, meg kell ismételni a munkafolyamatot.” „Aláírom, mert elegem van, hogy az áramszolgáltató az árakat felviszi, de a szolgáltatás minősége egyre romlik, a megoldáskeresésben nem partnerek.” „Több mint 6000 lej kár keletkezett áramkiesés miatt a fagylaltozómban és még csak válaszra sem méltattak.”