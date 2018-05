Zárfúrásos lakásbetörés Székelyudvarhelyen – fényes nappal

Ékszereket, készpénzt és négy üveg italt vittek el egy székelyudvarhelyi tömbházlakásból, ahová múlt pénteken törtek be ismeretlenek. A tulajdonos becslése szerint a kár értéke eléri az ötezer eurót.

Amíg a háziak munkában voltak, betörtek lakásukba, és elvitték értékeiket. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A Bethlen-negyedi lakásban élő házaspár munkában volt a bűncselekmény elkövetésekor, ezt használta ki a tettes: kifúrta a bejárati ajtó zárját, és bement a lakásba. „Ezt szervezetten követték el.

Figyelik a lakókat, kihez érdemes betörni, tudják, mikor nem tartózkodnak otthon. Profi munka volt, kifúrták a zárat, és bementek, most már én is tudom, hogyan kell bejutni.

A szemben lakó szomszéd látta, amikor valaki kijött tőlünk, de azt hitte, hogy olyasvalaki, akiről tudunk. Amikor hazamentünk a munkából, akkor láttuk, mi történt. Nem tudom, hányan voltak, de valószínű, hogy legalább ketten, egyikük figyelhette a bejáratot.

Szerintem előbb-utóbb elkapja őket a rendőrség, nem azért, mert nálunk loptak, hanem mert nem fognak leállni,

de sajnos mi nem kapunk vissza semmit, már biztosan elköltötték a pénzt” – mondta a károsult.

Ismeretlen tettes ellen történt rendőrségi feljelentés – nyilatkozta lapunknak Gheorghe Filip, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Szerinte magányos elkövető is lehet a betörő, de nem kizárt, hogy – mint a károsult is feltételezte – volt egy „őrszem” is a helyszínen. „A nyomozás több szálon fut, több személyt tartunk megfigyelés alatt” – tette hozzá Filip.