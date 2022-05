Zajlik az óvodai beiratkozás, külön téma a három év alattiak esete

Noha meghosszabbították az óvodai visszairatkozás szakaszát, hétfőn elkezdődött a leendő óvodások beiratkozása is. A tapasztalat az, hogy míg vidéken néhány helyen küzdenek az óvodai csoportok fenntartásáért, városon sok helyen túljelentkezés van, a szülők ugyanis a két és három év közötti gyerekeiket is igyekeznek óvodába íratni.

Május 16-án kezdődött a már óvodába járó gyermekek újrairatkozása. Azokról a gyerekekről van szó, akik a 2021–2022-es tanévben is óvodások voltak, és még nem iskolakötelesek. Mivel a számítógépes rendszer az elmúlt héten nem működött, ezért a minisztérium még nyitva hagyta az újrairatkozás lehetőségét – tudtuk meg Luka Lászlótól, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség munkatársától, aki rámutatott, jelen pillanatban is növekszik a visszairatkozók száma: míg hétfőn reggel még 6100-an voltak, délben meghaladta ez a szám a 6500-at is. Luka László elmondta, a tapasztalatok alapján

A visszairatkozók számának ismeretében az is kiderül, hogy mennyi hely maradt az óvodakezdő kiscsoportosoknak. Luka László a Székelyhonnak még elmondta, hétfő délig közel kétszáz leendő óvodás gyerek beiratkozási kérvénye is beérkezett a tanfelügyelőséghez.

a szaktanfelügyelő szerint is, arra az időszakra a legtöbb gyerek szobatiszta, lehet kommunikálni vele, míg egy két, két és fél éves gyerek még lehet, hogy nem szobatiszta, másképp eszik, kevésbé kommunikál, hamarabb elálmosodik, így több figyelmet is igényel a pedagógustól. Egy óvodai kiscsoport amúgy húszas létszámú lehet, amelyet fel lehet tornázni huszonháromra. Ha vegyes a csoport, akkor is húszas létszám az alap, de azzal az indokkal, hogy több gyerek is már járt óvodába, fel lehet tölteni kiscsoportosokkal a létszámot huszonötig.

Kovács Júliának amúgy az a tapasztalata, hogy azokat a gyerekeket, akik év végéig betöltik a hármat, fel szokták venni az intézmények, inkább a még kisebb gyerekek helyzete kérdéses.

Számít a lakhely is

Az iratkozásnál a szülő amúgy több opciót is választhat, beírja elsőként azt az intézményt, amelyet lakhelye, munkahelye vagy bármi más szempontból ideálisnak tart, de megjelölhet más opciókat is. „A szabályzat módosult: az iskolai körzetekhez hasonulva