Zajlik a visszaköltözés, nagyközönségi nyitás várhatóan júniusban

Csergő Tibor elmondta, az épület külső-belső felújítása mellett olyan épületgépészeti fejlesztések is megvalósultak, amelyek lehetővé teszik ezután a korábbiaknál sokkal komolyabb kiállítások megszervezését is, így például

biztonságtechnikai, illetve a világítást és speciális mikroklímát biztosító berendezéseket is beszereltek.

Urmánczy Nándorral együtt elindította az Országzászló mozgalmat, de a Magyar Hiszekegy megalkotásában is szerepe volt. 1940-ben visszatért Gyergyószentmiklósra, hogy aztán a kommunisták által kisemmizve fejezze be az életét. Az ő fia Vákár Tibor, aki Budapest főépítészeként alkotott maradandót. A Vákár család történetén keresztül megismerhető Gyergyószentmiklós elmúlt száz évének története is – hangzott el.

Hirdetés

Fotók feltöltésére van lehetőség

Ferencz-Mátéfi Kriszta és Szőcs Levente további nyertes pályázataikat ismertették, amelyek a következő években meghatározzák a kiállításszervezés mellett a Tarisznyás Márton Múzeum tevékenységét. A Fotóba zárt mikrotörténelem a korábbi Gyergyói Dia projekt továbbfejlesztése, amely azt tette lehetővé, hogy a Gyergyói-medence lakói maguk tölthessenek fel fotókat egy online felületre, ahol megfelelő rendszerezésben, feldolgozásban részesültek, így gazdagítva a múzeum gyűjteményét.