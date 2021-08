Zajlik a kül- és beltelkek felmérése Székelykeresztúron, de bőven van még munka

Parcellázási tervek elkészítésével szeretnék megoldani a külterületek telekkönyvezését • Fotó: Erdély Bálint Előd

Utóbbi fontos, hiszen csak így pályázhatnak a fejlesztések érdekében. Székelykeresztúr kül- és belterületen is van még bőven ilyen jellegű munka, ami nagy valószínűséggel évekig elhúzódik majd. Az elöljáró arra kér mindenkit, hogy működjenek együtt a felméréseket végző szakemberekkel a munka megkönnyítése érdekében. Hozzátette, bármilyen földekkel kapcsolatos problémával fordulhatnak a polgármesteri hivatal munkatársaihoz a lakók, hiszen mindenkinek érdeke a telkek tulajdonjogának a tisztázása.

Koncz arra is kitért, hogy

A korábban alkalmazott programokkal az volt a legnagyobb baj, hogy ha nem sikerült felmérni az elvárt számú telekkönyvet – például a területtulajdonosok érdektelensége miatt –, akkor a támogatás (szubvenció) is elmaradt. A parcellázási tervek elkészítéséhez nyújtott támogatás esetében azonban jobb a helyzet, hiszen az elvégzett munka mértékének megfelelő összeget kap majd az önkormányzat a topográfiai mérések kifizetésére – magyarázta. Persze ebben az esetben is van egy keretösszeg.

Visszaszolgáltatás



Az elmúlt rendszerben meghatározták, hogy csak kétszáz négyzetméternyi magánterülete lehet egy háztulajdonosnak, de idővel a többi földjével együtt azt is államosították – mondta Koncz. Ez Székelykeresztúron nagy gondot okozott, hiszen sok helyinek csak azt a kétáras területet szolgáltatták vissza a 90-es években, így, bár használta, a kertje mégsem volt az övé, hiszen az az állam nevén szerepelt. Bár most már kevesebb ilyen megoldandó eset van, ezeken a helyzeteken is igyekeznek segíteni a helyieknek, amelyben nagy szerepe van a tizenkét év után idén újraalakított földosztó bizottságnak – így a polgármester.