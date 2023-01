Zajlik a korondi tanintézetek korszerűsítése

A pálpataki és a korondi általános iskola teljes felújítására pályázott az elmúlt időszakban a község önkormányzata, a munkálatok pedig el is kezdődtek, és már javában zajlanak.

a tetőzet rendbetételét, az épület bővítését, a belső közműhálózatok, ajtók, ablakok cseréjét és több más belső munkálatot is. Minderre 5,6 millió lej támogatást kapott a község.

a tetőzet jó részét sikerült korszerűsíteni, elvégezték az épületbővítéseket, ugyanakkor az ajtókat és az ablakokat is kicserélték.

A polgármestertől azt is megtudtuk, hogy szintén a POR-nál pályázva sikerült áfástól

Éppen ezért bízik benne a polgármester, hogy a fagyosabb időszakokban sem kell leállítani a kivitelezést, hiszen az épület belső részén is bőven akad tennivaló. A polgármester reméli, hogy 2023-ban befejeződhetnek a munkálatok.

Ott is megkezdődött a kivitelezés, amely a várt ütemben halad. Elvégezték a tetőzet cseréjét, megerősítették a faépület alapjait, jelenleg pedig a belső munkálatok zajlanak. Remélhetőleg ez a projekt is befejeződik idén. Katona Mihály azt is megjegyezte, hogy