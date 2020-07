Zajlik a Hargitafürdőre vezető megyei útszakasz teljes felújítása

Készül a Hargitafürdőre vezető megyei út alapozása, emiatt a napokban egy-egy szakaszon csak fél útsávon lehet közlekedni. Támfalak építésére, átereszek elhelyezésére is szükség van ahhoz, hogy a víz ne rongálja meg az úttestet.

• Fotó: Veres Nándor

Így készült el tavaly az első 3 kilométeres szakasz a Tolvajos-tetőtől kezdődően, most ez folytatódik.

Előkészítés alatt

A munkálat során több olyan vízátfolyás is akadt, amelyek miatt átereszek beépítése vált szükségessé az útszerkezetbe, hogy az ne károsodjon, ugyanakkor néhány helyen támfalakat is kellett építeni – tudtuk meg Buzogány Károlytól, a kivitelezéssel megbízott ING Service Kft. igazgatójától. Az illetékes elmondta,

most a nagyobb átereszeket, kis hidakat véglegesítik, emellett néhol az út mentén folyó patak medrét is szabályozni kell.

Betonból készült, illetve kőkosaras támfalakat is emeltek a patak által veszélyeztetett útszakaszok mellett, a következő lépés pedig a kanyarokban szükséges útpálya-szélesítés lesz. Mivel olyan korábbi támfalak is előkerültek, amelyekről a korábbi topográfiai felmérés nem tett említést, tervezői pontosításokra, kiegészítésekre is szükség van – tudtuk meg.