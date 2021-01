Zajlanak a Székely Mikó Kollégium korszerűsítési munkáltai

Már javában zajlanak a belső munkálatok a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium Erzsébet parkra néző épületszárnyában, megújulnak az osztálytermek, folyosók és a mellékhelyiségek is.

• Fotó: Beliczay László

A munkások jelenleg a park felőli épületszárnyban dolgoznak, ahol eltávolítanak minden régi anyagot, valamint nyomvonalakat alakítanak ki az új villanyvezetékeknek. A bontási munkálatok elvégzése után a falak javítása, az új burkolatok lerakása és a festés következik. Megújul a víz-, villany- és fűtéshálózat is.

A belső munkálatok mellett a külső munkálatokra is sor kerül, kicserélik a tetőcserepeket, illetve szigetelik a szerkezet alatti részt. A korszerűsítési tevékenységek befejezése után új felszereléssel is gazdagodnak majd az osztálytermek. Az említett munkaterületi rész elkészültével a Gróf Mikó Imre utcán lévő szárny következik, majd a volt Jókai-nyomda és a volt nemzeti bank épületeinek korszerűsítése – számol be közleményben Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala.