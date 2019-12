Xántus Árpád nagy napja: hozzájutott a Toyota Corollához

Lapunk székelyudvarhelyi szerkesztőségénél Xantus Árpád és a nyereménye • Fotó: Erdély Bálint Előd

Majd elérkezett a várva várt pillanat: Árpád beindította a motort, és kigördült a Toyota márkaképviselet udvaráról.

Kicsit furcsa volt vezetni, nagyon új az autó. Lenyűgöző, hogy mennyire felszerelt

– mesélte az első vezetési élmény után.

Nyertesünknek 13 éve van gépjárművezetői engedélye, régi típusú sportautó tulajdonosa, de már úgy érezte, elérkezett az idő, hogy nagyobb, ötüléses járműve is legyen. „Nem tudom, létezik-e olyan ember, akit egy ekkora nyeremény ne rázna meg. Nem is tudom, hogyan tudtam magamban tartani péntektől hétfőig. De most már végre ünnepelhetek” – jegyezte meg mosolyogva. Hamarosan arról is beszámolunk, a Lapozni főnyeremény! játékunk másik két nyertese hogyan vette át nyereményüket.