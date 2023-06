Whatsapp és Facebook segítségével is elérhetők a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrök

Az eddig használatos, ingyenesen hívható 0800 800 767-es telefonszám továbbra is az elsődleges kapcsolattartási eszköz marad a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség eléréséhez, ehhez társul most újdonságként a Whatsapp-felhasználók számára a 0739 886 992-es telefonszám, illetve a legnagyobb közösségi médiás felületen a facebook.com/sepsipolice cím.

– magyarázta az újítás lényegét Hadnagy István, a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrség vezetője. A Facebook-oldalukra küldött információk és a Whatsapp-üzenetek is a szolgálatos diszpécserhez futnak be, ugyanúgy kezelik azokat, mint a zöldszámra érkező hívásokat.

Hadnagy hozzátette, a Facebookot eddig is használták kollégái, ha olyant láttak, ami a hatáskörükbe tartozik, mindenképp intézkedtek, most viszont egyrészt közvetlenül el lehet őket érni, illetve ők is tudnak információkat közölni. „Az utóbbi is nagyon hasznos, egyrészt mert idén a városban zajló munkálatokkal együtt járó forgalmi változásokról is tudjuk tájékoztatni a lakosságot, illetve az ideiglenes útlezárásokat még egy további felületen tudjuk közölni” – mondta.