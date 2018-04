Wesselényi Kata életét és munkásságát is bemutatják az erdőszentgyörgyi városnapokon

A 27. Szent György Napokat ünneplik Erdőszentgyörgyön április 27–29-én a polgármesteri hivatal és a tűzoltóság előtti téren. Az előző évek mintájára idén is kiemelt helyet kapnak a kulturális programok, a sportrendezvények, a szabadtéri koncertek, de jelentős kézműves vásárral és termékkiállítással is készülnek a szervezők a tavaszi ünnepre.

Archív • Fotó: Boda L. Gergely

A pénteki programok a gyerekeket célozzák meg. Délelőtt Szávai Géza „Én ne lennék tehetséges?” című előadása várja a 3–5. osztályosokat, valamint Sármási Bocskai János Kiváncsi Kálmi és Varázslatos Kis-Küküllő mente című köteteiből kapnak ízelítőt a diákok. Emellett a középiksolások számára író-olvasó találkozóval készül Szávai Géza.

A pénteki előadásokkal párhuzamosan kézműves-tevékenységek várják a tanulókat: a gipszkép festéstől a bútorfestésen át az arcfestésig a foglalkozások színes skáláján válogathatnak kedvükre. A délutáni program a rajz- és fotóverseny díjazásával folytatódik, majd ezt követően a Madaras tervérek gyerekkoncerttel várják az érdeklődőket. Este, a szabadtéri színpadon Anda Adam és Simó Annamária koncertezik.

Ezzel egyidejűleg az erdőszentgyörgyi Művelődési Házban ünneplik meg Baja és Erdőszentgyörgy testvérkapcsolatának 15 éves évfordulóját. Ez alkalomból a bajai Rábl Színpad és Zenei Közösség Miért nem marad reggelire? című, kétfelvonásos vígjátéka lesz látható.

A szombati programok előadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel indulnak. A Rhédey kastélyba meghirdetett esemény két témára építkezik: a Rhédey kastélyra és családra, illetve Bözödújfalura. A Rhédey kastély kapcsán bemutatják Wesselényi Kata életét és munkásságát, de aktualitások is várják az érintetteket, mint a folyamatban lévő pályázatok, fejlesztések. Bözödújfalu kapcsán elsőként az Összetartozás Templomának építését boncolgatják, illetve a székely szombatos temető helyzete is témaként szerepel a programban.

A sporttevékenységek közül – a tavalyihoz hasonlóan – a ping-pong bajnokság és a quad-cross bemutató szerelmeseit várják.

Szombat este a Titán 15 éves jubileumi, valamint a Magna Cum Laude együttes élőkoncertjei várják a rajongókat. A nap tűzijátékkal zárul. Vasárnap is állandó programként látogatható a Civil Feszt és a kézművesvásár. Emellett kispályás labdarúgó tornára és horgászversenyre is kilátogathat, aki szeretne. A nap többi részében a kulturális események kapnak kiemelt szerepet. A Bodor Péter emléktábla avató ünnepség után, a Hagyományok és Népi Kincsek fesztivál néptánc előadásai veszik át a színpadot. Az esti koncertek is a hagyomány és a népzene világát idézik, a Cickom, a Folker és Herczku Ági és a Banda koncertektől lesz hangos a város központja.