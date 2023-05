Wellhelloval és Halott Pénzzel rajtol el a Tiltott Fesztivál

2023. május 11., csütörtök

Szakértői szemmel a mellettünk zajló háborúról

Az aradi származású, jó ideje Izraelben élő biztonságpolitikai szakértő, Robert C. Castel Csíkszeredában nemcsak a mindenkit foglalkoztató orosz–ukrán háború hátterét, geopolitikai vonatkozásait mutatta be, hanem nézői kérdésekre is válaszolt.