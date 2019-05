Wass Albert verseit adták elő, beidézték a szervezőket

Sorbán Attila Örs. Wass Albert verseinek előadása miatt idézték be a rendőrségre • Fotó: Gábos Albin

A Wass Albert-estek turné részeként Székelyudvarhelyen tavaly októberben szervezett kulturális rendezvényt az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI).

Már akkor is beidézték a rendőrségre a szervezetet, hogy tanúként számoljanak be arról, ki és miért szervezte ezt az estet.

Sorbán Attila Örs, az egyesület elnöke elmondta, múlt héten ismét kapott egy idézést, és ezúttal már gyanúsítottként hívták be, hogy jelenjen meg kedden a rendőrségen.

Azzal gyanúsítanak, hogy megszegtem a 2002-ből származó 31-es számú kormányrendelet 5-ös cikkelyét, amely szerint többek közt tilos háborús bűnösök személyi kultuszát népszerűsíteni.

Mi ezzel az esttel egyáltalán nem ezt szándékoztuk tenni, hiszen a Pannonikum zenekar dalai hangzottak el, és Wass Albert-versek voltak hallhatók a rendezvényen” – fogalmazott.

Hozzátette, Wass Albertet mint irodalmi személyiséget, nem mint történelmi személyiséget idézték, mindössze olyan verseket szavaltak el, amelyek a könyvesboltokban kapható kötetekben is benne vannak. „Ahogy tavaly is, amikor az ügy kapcsán szervezetünk elnökét és alelnökét beidézték a rendőrségre, kinyilvánítottuk: a Wass Albert-estek műsora a szülőföldünk és nemzetünk iránti szeretetet volt hivatott Wass Albert irodalmi munkásságán keresztül is bemutatni. Semmilyen más célja vagy rendeltetése nem volt. A Beke–Szőcs ügy után ez az eljárás is egy újabb megfélemlítési akció közösségünk ellen.

Véleményünk szerint egy kulturális rendezvény ilyen szintű kiforgatása és megtámadása folytatása annak a magyarellenes hadjáratnak, amelyet a román állam évek óta folytat saját állampolgáraival szemben

– áll az EMI közleményében. Az ügyben egyébként az ügyészség dönti majd el, hogy indít-e eljárást vagy sem.

A fentebb említett jogszabály cikkelyének megsértése 6 hónaptól 5 évig terjedő börtönbüntetést vonhat maga után.