Waldorfból hagyományos oktatásba – megállják a helyüket a diákok

A Waldorf-pedagógia ma is népszerű Marosvásárhelyen, ahol magyar és román tagozaton, óvodától nyolcadik osztályig minden évfolyamon szinte teljes létszámban működnek osztályok. Az itt végző gyerekek kilencediktől hagyományos oktatásban folytatják, mert nincs még a városban középiskolai szintű Waldorf-oktatás, de nem kell félteni őket, itt is megállják a helyüket.

Négyen a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban folytatják, négyen a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban, négyen a Művészeti Főgimnáziumban, de vannak a Pedagógiai Mihai Eminescu Pedagógiai Líceumban, a Sportiskolában és az Elektromaros Szakközépiskolában is – tudtuk meg Vass Orsolyától, a marosvásárhelyi Magocska Waldorf Egyesület titkárától, akinek a fia szintén idén végezte el az általános iskolát, és most a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban tanul matematika–informatika (intenzív informatika) szakon. Mint elmondta,

A Bolyai Farkas Elméleti Líceumba és a Marosvásárhelyi Református Kollégiumba is sok Waldorf-oktatásban tanult diák került be

A tavaly és idén végzett évfolyamok diákjainak szülei nemrég találkoztak, és arról számoltak be, hogy gyerekeik továbbra is remekül megállják helyüket – tette hozzá Vass Orsolya.

Több kísérlet, kevesebb levezetés

Sára, aki szintén idén végzett a Waldorf-iskola nyolcadik osztályában, most a Marosvásárhelyi Református Kollégium természettudományok-osztályában tanul, közben profi szinten sportol – nem is akármit, hiszen küzdősportot választott. Őt sem lepte meg a hagyományos oktatás, erre számított, hiszen legtöbb tanára hagyományos oktatásban is tanított már az általános iskolában is, valamint beszélgetett felsőbb osztályokba járó diákokkal is erről. Úgy érzi,