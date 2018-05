Waldorf-pedagógia Gyergyóban – a szülőkön múlik a hogyan tovább

Máthé Eszter Etelka kolozsvári waldorfos óvónő áprilisban találkozott a gyergyói szülőkkel. Archív • Fotó: Baricz Tamás Imola

Csibi Zsuzsanna aligazgató fontosnak tartja, hogy minél előbb beinduljon az alternatív oktatás. Ő kopogtatott a tanfelügyelőségen ennek érdekében, és amint korábban kifejtette, tudatában vannak annak, hogy nem könnyű az engedélyeztetés, de belevágnak. A szülők a szárhegyi Bethlen Gábor-iskola alszegi épületét találták a legmegfelelőbbnek erre a célra; Ferenczi Piroska igazgatónő is lépéseket tett az ügy érdekében.

A kezdeményező szülők csoportjának megbízottja, Nagy Marcsi lapunknak elmondta, idén ősszel még nem tudják elindítani a Waldorf-módszeren alapuló oktatást. „Az elmúlt időszakban az áprilisban megfogalmazott kérésre a megyei tanfelügyelőségtől és a romániai Waldorf Föderációtól vártuk a választ.

Sajnos idén nem tud létrejönni a Waldorf-csoport. Ennek több oka is van, először is a tanfelügyelőségre ilyen szándékkal legalább januárban kellett volna jelentkezni, de a gyereklétszám és a pedagógus végzettsége is nagy szerepet játszik az engedélyeztetésben.

A mostani rendelkezés szerint a pedagógusnak az alapképzésen kívül meg kell legyen a Waldorf-képzése is” – ismertette Nagy Marcsi, hozzátéve, segítőkész emberekkel találkoztak, és most már konkrétan tudják, mi a következő lépés: Waldorf-tanintézményektől kell kérniük a mentorálást. „A legutóbbi beszélgetésünk során ígéretet kaptunk a Kolozsvári Óvópedagógus Szövetségtől, hogy mentorálnák a majdani óvodát, a hozzájuk tartozó pedagógusszervezet pedig a majdani iskolát” – mondta Nagy Marcsi.

A szülők kitartásán múlik

A szülők csoportjának megbízottja arra kéri társait, akik a Waldorf-pedagógia iránt érdeklődnek, hogy legyenek kitartók. Mint mondta, „minden kezdet nehéz, minden új dolog rengeteg erőfeszítéssel, akadályleküzdéssel jár. Nagy utat jártunk meg október vége óta, sok mindent megtapasztaltunk. De

most már tudnak rólunk országos szinten is.

A szülők kitartásán nagyon sok múlik” – hangsúlyozta. Továbbá köszönetét, üzenetét is megfogalmazta a szülőtársai felé. „Mindenkinek köszönöm a türelmét, kitartását, reménykedését és minden segítő szándékot. Enélkül nem tartanánk itt. Nyáron kezdik a Waldorf-képzést az óvónénik, tanítónénik, szorítsunk nekik” – mondta. Továbbá kiemelte, semmiképp sem szeretné, ha elhamarkodottan indulna Gyergyószéken az alternatív oktatás, úgy véli, a szülői közösségnek, a városnak, a közhangulatnak erre meg kell érnie, és reméli, hogy látva az előrelépést, nagyobb bizalommal lesznek a szülők a Waldorf-pedagógia meghonosítása iránt.

Előadás a Waldorf-pedagógia alapjairól



Pénteken 19 órától Kulcsár Gábor, a pesthidegkúti Waldorf-iskola osztálytanítója, a solymári Waldorf-tanárképző szakmai vezetője tart a gyergyószentmiklósi művelődési ház Karancsi Sándor-termében előadást a Waldorf-pedagógia alapjairól. Az előadás mindenkinek, mindenkihez szól, annak is, aki alaposan ismeri, annak is, aki kevésbé, vagy csak kíváncsi, hogy mi ennek a pedagógiának a lényege, szellemi háttere, miért jó a gyereknek és szülőnek, ha ezt választják. Kulcsár Gábor nem csak tanító és tanár, ezért aki teheti, semmikép ne hagyja ki ezt a lehetőséget. E témában nem hallhatunk gyakran előadást, méghozzá itt, helyben” – olvasható a meghívóban.