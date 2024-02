Volt olyan nap, amikor ötezren látogatták meg a parajdi sóbányát

A rekordot e tekintetben is a 2019-es év tartja, amikor egy nap alatt csaknem nyolcezer személyt fogadhatott a létesítmény.

A turisták többsége román állampolgár, és sokan közülük kezelésre mennek, akár tíz napon át több órát töltenek a bányában.

A látogatók számára 120 méter mélyen kialakított csarnokban játszótér, kalandpark és mozi is található, de pingpongasztalokat is elhelyeztek. Emellett egy ökumenikus kápolnát és a sóbánya történetét bemutató múzeumot is kialakítottak. Tavalytól egy új kávézó és bemutató üzlet is várja a látogatókat a sóbányában.