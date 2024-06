Volt olyan június, amikor Csíkszéket arasznyi hó borította

A tudomány mai állása szerint a Krisztus születését követő évszázadokban a Kárpát-medence időjárása még a mainál is enyhébb lehetett, olyannyira, hogy Pannónia római fennhatósága idején októberben is lubickoltak a Balaton vizében. Három-négyszász éves hidegebb periódus után, a 7–8. század körül ismét jelentős felmelegedés kezdődött, mely egészen a 14–15. századig kitartott, így a mostani hazájukba költöző székely eleink számára az elején valószínűleg nem volt megszokott látvány a karácsonyi jó. Pedig akkor még nem is ismerték a légkörbe kerülő széndioxid fölöttébb káros voltát!

1762-ben „Kézdivásárhelyt 22-da Junij oly fellegszakadás lett, hogy a temető felől való lejövő patakba ember is holt belé.” Ez minden bizonnyal a Kászon pataka lesz, amely áradásával még pár évvel ezelőtt is sok kellemetlenséget okozott a helyieknek.

1817. évi júniusi tudósítás szerint a nagy szükség miatt Erdélyből „igen sokan kibujdostak; számtalan a koldus, a jobb birtoku parasztok között is nem ritkaság látni, hogy sarjut vagy füvet tejben főznek házi táplálásokra.” 1819 ismét csapadékos évként vonul be a krónikákba,

És a régi tanulság, miszerint a csapadékos éveket szárazság követi, íme, itt is beigazolódott: 1833-ban „Medárd eső nélkül múlt el…, a kánikula Erdélyben is nagy szénakárokat okozott, s tartani lehetett attól, hogy a marhák kiteleltetéséhez nem lesz elég a széna.” 1840. június végén Torda megyében borította vastag hótakaró a hegyeket, és még mielőtt magunk mögött hagynánk a kis jégkorszakot, be is fejezzük az időjárási kuriózumokkal való példálózást.