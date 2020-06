Madéfalván önkormányzati finanszírozással működik a polgárőrség, amely egyelőre a közterületeket felügyeli. Önkéntesek bevonásával szeretnék elérni, hogy a község határában a mezőgazdasági területeken is figyeljenek a polgárőrök.

A madéfalvi polgárőrök. Önkéntesek is segítik a munkájukat • Fotó: Daczó Dénes

A községi polgárőrség egyelőre három fővel működik Madéfalván, a testületet a helyi önkormányzat tartja fenn, tagjai a polgármesteri hivatal alkalmazottai. Az önkormányzat egy személygépkocsit, formaruhát, és a szükséges önvédelmi eszközöket is biztosítja számukra, ők pedig nappal és éjszaka is járják a község utcáit, közterületeit, és ha bűncselekményt észlelnek, értesítik a rendőrséget. Ugyanakkor követik a térfigyelő kamerákat is, és szükség esetén autóval gyorsan a helyszínre érnek.

Csibi József polgármester szerint

látszik az eredménye a tevékenységnek, mert a polgárőröknek és a kameráknak köszönhetően a tolvajok elkerülik az utcákat,

nem onnan, hanem hátulról, a mező felől törnek be csűrökbe, portákra, terményt, vagy munkaeszközöket eltulajdonítani.

Megelőznék a lopásokat

Ezért is tartják fontosnak, hogy a települést körülölelő határban is jelen legyenek a polgárőrök. „A törvény lehetőséget ad arra, hogy az emberek mezőgazdasági területeiket, terményeiket megőrizzék, önkéntes alapon járják a határt. Erre alkalmasak az önkéntesek, akik bevonásával így nagyobb erőt tudunk mozgósítani a terménybetakarítás időszakára. Tudjuk, hogy nem lehet teljesen megfékezni a terménylopást, de a jelenléttel elbizonytalaníthatjuk a tolvajokat, vannak eszközeink, például több száz métert bevilágító reflektorok” – magyarázta az elöljáró. Csibi azt mondta, a határban nem jellemző a garázdálkodás, de

volt olyan, hogy az elültetett burgonyát másnap kiásták.

Így önkénteseket várnak a figyelőszolgálat kiterjesztéséhez, közzétett felhívásukra már több mint 20 személy jelentkezett. A polgármester szerint a szükséges létszámot nem állapították meg, minél több az önkéntes, annál ritkábban kell járőrszolgálatot vállalniuk a helybelieknek. „Reméljük, még lesznek többen is, mert vannak olyan települések a megyében, ahol az önkéntesek száma meghaladja a száz főt is. Mi is szeretnék eljutni ide” – összegzett.