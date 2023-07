Vizsgáznak a kis tűzoltók: konyhatűzet oltanak, ügyeskednek

Tűzoltóautók és akadálypályák várják a betérőket a nyárádszentmártoni Lovasfogadónál, ahol a héten tartják a II. Nyárádmenti Ifjúsági Tűzoltó Tábort. Idén nyolcvan gyerek és fiatal tanul meg helytállni vészhelyzetben, pénteken szüleiknek is bemutatják, hogy milyen ügyesek.

A Nyárádmenti termék márkanév bemutatójára érkeztünk a Lovasfogadóban, de nem hagyhattuk ki a gyermekeknek szervezett tűzoltótábort sem, így egy rövid ideig oda is bekukkantottunk. A szolgálatos csoport épp ebédre terített, a többiek szabadon fociztak, játszottak, az árnyékban pihentek. A kisebbek és a lányok kis faházikókba kuckózhattak be a hét elején, a nagyobb fiúk pedig a megyei katasztrófavédelemtől kölcsönként katonai sátrakban laktak.

A tábor főszervezője, Kacsó István, aki a Nyárádszeredai Önkéntes Tűzoltó-egyesület elnöke és a nyárádszeredai városháza tűzoltóparancsnoka is, örömmel mesélte, hogy

Mint kiemelte, sokszor a tűzoltói munkával kapcsolatban egy romantikus kép él, azt szeretnék, ha a jelenlevők megismernék, hogy miből is áll ez az életmentő szolgálat.

Nyolc csoportra osztották őket, vannak szakaszvezetők, akik felügyelik a tagokat és eligazítják őket. Megtudtuk, hogy katonás rend is van, a reggeli ébresztő 7.05 órakor van, és 5 perc alatt mindenkinek jelentkezni kell a reggeli tornára. De vannak szabadprogramok is, és szabadtéri szórakozásra is lehetőséget biztosítanak.