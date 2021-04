Vízióit ismertette a POL a sportstratégiáról, de meglepően kevés hasznos információt közöltek

Várni kell a sportstartégiával Székelyudvarhelyen • Fotó: Erdély Bálint Előd

A szülők többsége nem azt szeretné, hogy élsportoló legyen a gyereke, viszont az egészséges mozgás elengedhetetlen, éppen ezért egyensúlyt kell találni a verseny- és a szabadidős sportágak támogatásában – jelentette ki Godra Zsolt önkormányzati képviselő.

Mint mondta, a versenysportok anyagi segítése nem lehet kizárólag az önkormányzat feladata. Ebből kiindulva a városvezetés inkább azoknak a kluboknak adna támogatást, akik eddig is megtalálták a forrásokat a működéshez. Persze a döntésnél egyebek mellett az is szerepet játszik, hogy az adott szervezet milyen sikereket ért el, ugyanakkor mennyire járul hozzá a fiatalok egészséges életmódra való neveléséhez. Arról is szó volt, hogy szeretnék, hogy helyi sportolók legyenek a kluboknál, még ha kisebb sikereket is érnek el így a csapatok. Egyebek mellett ezen elveket fogja alapul venni a POL a székelyudvarhelyi költségvetés-tervezet sporttal kapcsolatos részénél.

A hosszú távú sportstratégiáról kiderült, hogy annak elkészítését halasztani kell, hiszen a járványügyi állapot miatt nem lehet reális helyzetfelmérést végezni. Egy nagy multifunkcionális sportcsarnok, valamint egy uszoda megépítéséről és a városi stadion felújításáról is szó volt. Utóbbi két projekt érdekében az elhangzottak szerint már történtek lépések. Végül arról beszéltek, hogy az iskolák a gazdasági szereplők igénye szerint kellene képezzék a diákokat.