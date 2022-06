Víz és pihenő a hőségben – gondoskodnia kell a munkaadónak az alkalmazottakról

A hőségben a munkavállalók egészségének megőrzése érdekében a vállalatoknak kötelességük naponta elegendő mennyiségű víz biztosítása. Ugyanakkor a törvény azt is előírja, hogy csökkenteniük kell a fizikai tevékenységek intenzitását, a munkahelyek megfelelő szellőztetését, az árnyékos, hűvös helyen való időnkénti pihenőt, amennyiben szükséges, az elsősegélynyújtást is.

2 és 4 liter közötti ásványvizet kell biztosítani egy-egy személynek egy-egy munkanapra, ahol pedig van rá lehetőség, ott a zuhanyzást is.

Mivel erre a hétre hőhullámokra figyelmeztetnek a meteorológusok, a 37 fokos hőérzet esetén már gondoskodni kell a munkavállalók egészségének megőrzéséről. A munkaügyi felügyelők a figyelmeztetési és tájékoztatási időszak lejárta után 1500-tól 2500 lejig terjedő pénzbírsággal sújtják azokat a cégeket, ahol nem tartják be a szélsőséges hőmérsékleti értékekkel járó időszakra vonatkozó előírásokat. Marosvásárhely egyik zöldségpiacán érdeklődtünk, ahol az őstermelők mellett alkalmazottak is dolgoznak. Elmondták, az ivóvizet folyamatosan biztosítják az alkalmazóik, és arra is tekintettel vannak, hogy árnyékban dolgozhassanak.