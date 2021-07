Visszavásárolná a marosvásárhelyi városvezetés a kazánházakat, új rendeltetést adnának az épületeknek

A Tudor lakótelepen több kazánház helyére emeletes parkolóházat építenének • Fotó: Rab Zoltán

Mégsem így történt, és ezen adósságok egy részét még most is fizeti a város.

Marosvásárhelyen negyven nagy méretű kazánház volt, amelyek biztosították a távfűtést és a meleg vizet a tömbházlakóknak és intézményeknek is. Miután a város által létrehozott Energomur cég csődbe ment, egy magyarországi vállalkozás vette át a szolgáltatást, de 2012-ben ez is kivonult a városból. Maradt a tetemes adósság és az épületek, berendezések.

Vannak olyanok, amelyekben üzletet, orvosi rendelőt alakítottak ki, de olyanok is, amelyek továbbra is üresen állnak. A jegyzék szerint nemcsak cégek és marosvásárhelyi magánszemélyek, de például szászrégeni, sőt Máramaros megyei magánszemélyek is birtokolnak egy-egy vásárhelyi kazánházat.

Ez csak az első árverés, ami azt jelenti, hogy ha most senki nem veszi meg, akkor a következő alkalommal az ár feléért vagy annak egyharmadáért is tulajdonost válthat. A volt kazánházak egy része jelenleg is a város tulajdonában van, ezek közül a legtöbb még olyan régi berendezésekkel is rendelkezik, amelyeket még nem értékesítettek ócskavasként.

Tervek és elképzelések

Nemrég helyi tanácsi határozattal az egyik Tudor lakótelepi, a Poklos patak partján levő kazánházat használatba adtak a Tulipán utcai református egyháznak. Ez egy kisebb méretű épület és az egyház templommá szeretné átalakítani.

Jelenleg a Tulipán utcai reformátusoknak egy imatermük van, s már több tíz éve kérték, hogy a város támogassa őket (telekkel vagy ezzel a hőközponttal), hogy templomot építhessenek.