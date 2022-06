Három éve, 2019 pünkösdjén jártak utoljára a csíksomlyói búcsúba érkező zarándokvonatok Székelyföldön. Most visszatértek a Szűzanyához a vonattal érkező zarándokok, és elsősorban a békéért imádkoznak a csíksomlyói nyeregben.

Négy zarándokvonat futott be a csíkszeredai vasútállomásra szombaton reggel, különböző időpontokban. Közülük

Elsőként a Misszió zarándokvonat gördült be az állomásra, amely 110 kárpátaljai zarándokot is hozott magával Majnek Antal nyugalmazott munkácsi püspök vezetésével. Utasai lelki vezetőik kíséretében egyházi jelvények és zászlók alatt, Mária-énekeket énekelve vonultak a Szent Kereszt-templomhoz, ahol Darvas-Kozma József címzetes esperes köszöntötte a pünkösdi zarándoklat résztvevőit, ismertetve a Millenniumi templom építésének történetét is.