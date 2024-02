Visszatérő téma: csíkszeredai szórakozóhelyek szabályozása

Csak este tíz óráig tarthatnak nyitva azok a csíkszeredai vendéglők és kocsmák, ahol játékgépek is vannak, továbbá a szórakozóhelyek működtetőinek kötelességük éjjel-nappal látó térfigyelőkamerát felszerelniük és biztonsági őrt alkalmazniuk a hely bejáratához – többek között erről döntöttek a csíkszeredai önkormányzati képviselők februári ülésén.

„Csíkszereda területén történő piaci szolgáltatások és termékek értékesítési szabályzatának” elfogadásáról döntött a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület soros havi ülésén csütörtökön. A bonyolult megfogalmazású határozat fontosabb tudnivalóit Dósa Szilárd városmenedzser ismertette. Mint magyarázta, a korábbi szabályzóhoz képest néhány újabb változást vezettek be a város közbiztonságának növelése érdekében. Így

ezentúl este 10 óráig korlátozzák a nyitvatartási idejét azoknak a vendéglőknek és kocsmáknak, amelyekben játékgépet is működtetnek.

Hirdetés

Ugyanakkor a most elfogadott szabályzóban azt is előírták, hogy a diszkók és éjszakai szórakozóhelyek kötelesek éjjel-nappal látó térfigyelőkamerát felszerelniük és biztonsági őrt alkalmazniuk a hely bejáratához, akinek rendbontás esetén értesítenie kell a hatóságokat. A nyitvatartási idejüket nem korlátozták, a szabályzó korábbi változatában is benne volt, hogy