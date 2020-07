Visszahódítaná Gyergyószentmiklóst az RMDSZ

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke pénteken Gyergyószentmiklóson találkozott azokkal a személyekkel, akik a közelgő önkormányzati választáson a szervezet színeiben indulnak majd a városban. Támogatásáról biztosította a polgármesterjelölt Csergő Tibort, valamint a tanácsosjelölteket is. A megyei elnökjelölt kérdését pedig a megyében kell megoldani – hangsúlyozta.

• Fotó: Keresztes Zoltán

Miután 12 éve megbüntették a gyergyószentmiklósi választók, most készen áll arra az RMDSZ, hogy olyan csapatot állítson, amely lehetővé tenné, hogy Gyergyószentmiklós is felzárkózzon – jelentette ki Kelemen Hunor támogatásáról biztosítva a helyi polgármester- és képviselőjelölteket.

Csergő Tibor, aki a tavaszi előválasztáson a jelöltséget elnyerte elmondta, azt tapasztalja, hogy

a szomszédos falvak is azt támogatják, hogy Gyergyószentmiklósnak is RMDSZ-es vezetése legyen.

Elmondta, hogy a helyi jelöltek vannak olyan felkészültek, hogy a győzelemre vigyék a szövetséget. Hangsúlyozta, az RMDSZ számára a fő cél a a választásokon a municípiumok – Marosvásárhely, Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós – visszahódítása kell legyen. Csergő szerint a jelenlegi városvezetés a 12 év alatt az RMDSZ-es közbenjárásra elindult beruházásokból egyet sem tudott tisztességesen befejezni, és ehhez nem csak konjunkturális problémák vezettek, de rengeteg emberi mulasztás is, ami nem megengedhető.

Megyei elnökség: érthető és jogos a gyergyói igény

Helyben, azaz a Hargita Megyei Egyeztető Tanács (HET) szintjén kell a megyei elnöki tisztségre az RMDSZ jelöltjét megnevezni – szögezte le Kelemen Hunor. Mint ismeretes, a jelenlegi elnök Borboly Csaba megtartaná tisztségét, de Barti Tihamér is erre pályázik. Jelentkezésének az ad alapot, hogy a megyei szervezetben létezett egy egyezség miszerint a három térség (Csík, Udvarhely és Gyergyó) felváltva adhat megyei elnököt. Ez azonban nem volt betartva. Most azonban a Gyergyó terület ragaszkodik ehhez a jogához. Kelemen közölte, csíki politikusként a csíki álláspontot tartja mérvadónak, de érti és jogosnak is tartja a gyergyóiak igényét. Azt szeretné, ha a HET-en belül megszületne egy olyan kompromisszum, amely minél kisebb sérülést okoz.

Amennyiben a megyében nem lesz döntés, úgy a szövetségi szinten döntenek majd.