Visszaesés a napi esetszámban Hargita megyében

A megnövekedett igények miatt több busz indul Sugásfürdőre

Az elmúlt hét tapasztalatai alapján hétköznapokon is sokan látogatnak ki Sugásfürdőre, ahol most már a nagy és a kis sípályát is használhatják a téli sportok kedvelői. A torlódások elkerülése miatt az önkormányzat bővíti a buszjáratokat az üdülőtelepre.