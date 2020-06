Vissza kell térnie az egészségügyi ellátásnak a rendes kerékvágásba

A járóbeteg-rendelésre váró páciensek pénteken Marosvásárhelyen • Fotó: Haáz Vince

A koronavírus-járvány láthatatlan áldozatai azok a krónikus betegek, akik az elmúlt három hónapban nem tudtak szakorvosi ellátásban részesülni, így sokuk állapota épp emiatt jelentősen romlott. Az egészségügyi minisztérium rendelete szerint

június 15-től azok a kórházak, ahol lehetséges, vissza kell térjenek a normális kerékvágásba, de csak miután a megyei közegészségügyi szakemberek ezt jóváhagyják.

Majdnem a rendes kerékvágásban

Marosvásárhelyen a Maros Megyei Klinikai Kórház az az egészségügyi intézmény, amely a legtöbb koronavírusos betegek fogadta és kezelte, szám szerint 670-et. Ezek közül pénteken 25 beteg volt még beutalva a fertőző betegségek klinikájára. Mint a megyei kórház igazgatója, Ovidiu Gîrbovan elmondta: az elmúlt napokban nekifogtak a februári, normális állapotok visszaállításához. A minisztérium követelményei szerint

úgy alakítják vissza a klinikákat, hogy mindenhol fenntartanak pár helyet az esetleges koronavírusos betegeknek – külön bejárattal ezekhez a kórtermekhez.

„Általános fertőtlenítés volt minden osztályon, a tüdőgyógyászaton egy kisebb javítást is elvégeztettünk, mert csőrepedés történt. A közegészségügyi igazgatóság ellenőrzése és jóváhagyása után újra fogadják a betegeket a Gheorghe Marinescu utcai épületben, de máshol is. Ezzel egyidőben újraindult a rendelés a II.-es számú járóbeteg-rendelőben is, ott is felkereshetik a szakorvosokat a páciensek.

Arra biztatok mindenkit, hogy vegye fel a kapcsolatot a szakorvossal, kérjen időpontot és bizalommal jöjjön a kórházba kezelésre, beavatkozásra

– fejtette ki Gîrbovan.

Az igazgató kérdésünkre elmondta, az elkövetkező napokban újra fogadnak betegeket a marosvásárhelyi pszichiátriai klinikán is, amely eddig koronavírusos betegeknek volt fenntartva, s emiatt márciustól csak a dicsőszentmártoni pszichiátriára lehetett kezelésre beutalni a betegeket.

Az akut eseteket eddig is fogadták

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban nem került háttérbe a nem koronavírusos betegek ellátása az elmúlt időszakban sem, az akut eseteket folyamatosan fogadták – tudtuk meg Kiss Edittől, a kórház sajtóreferensétől.

Más kórházakból is elláttak betegeket: udvarhelyi betegeket is fogadtak az elmúlt hónapokban, és az utóbbi napokban sok kézdivásárhelyi beteget irányítottak hozzájuk.

Jelenleg a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház minden osztályán zajlik a tevékenység, most már fogadják a nem akut eseteket jelentő, nem koronavírusos betegeket is.

A járóbeteg-rendelők is működnek

Ahogy azt korábban közölték, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban május 18-tól a járóbeteg-rendelők a februári kapacitás mintegy ötven százalékával újraindultak, a krónikus betegek kórházi beutalása pedig mintegy húsz százalékkal kezdődött el. „Most már lehetőség van ezeknek az arányoknak a fokozatos növelésére, nyilván a járványügyi intézkedések szigorú betartása mellett.

Arra törekszünk, hogy mihamarabb visszatérhessünk a korábbi, a koronavírus-járvány előtti ellátási kapacitásra. Ennek konkrét lépéseit most dolgozzuk ki és a nyitás fokozatait közölni fogjuk a lakossággal

– mondta el Kiss Edit.

A sajtóreferens tájékoztatása szerint a koronavírus-fertőzöttek ellátása a kórház csíksomlyói épületében zajlik,

a kórház főépületében pedig egy erre elkülönített részlegre (az úgynevezett sárga zónába) kerülnek a koronavírus-fertőzés gyanújával kórházba érkezők.

A kórháznak a koronavírusos betegek ellátására elkülönített osztályaira pénteken, június 12-én összesen 53 személy volt beutalva, közülük 46 személynél igazolták a koronavírus-fertőzést. A tünetmentes fertőzöttek számára működő központba pénteken hárman voltak beutalva.