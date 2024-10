Virágkocsik vonulnak fel Marosvásárhelyen

Első alkalommal szerveznek Virágvarázs fesztivált Marosvásárhelyen október 5–7. között. Vajda Tünde marosvásárhelyi virágkötő, szervező kezdeményezte az eseményt, azt tapasztalva, hogy szüksége van a virágokkal foglalkozó személyeknek, a virágkötőknek a találkozásra, a tapasztalatcserére. Az is szempont volt a fesztivál megszervezésekor, hogy Marosvásárhelyt sokáig a virágok városának nevezték.

A Virágvarázs Fesztivál a marosvásárhelyi várban lesz, ahol pénteken tíz órától már megnyílik a virágvásár, 14 órától pedig virágkötők mutatják be legszebb alkotásaikat; gyermekfoglalkozásokat is tartanak. 19 órától a Dream Flow együttes koncertezik. Szombaton 11–13 óra között vonulnak végig Marosvásárhely központjában a virágkocsik, 14 órától a várban lehet megcsodálni őket. A Virágvarázs Fesztivál hivatalos megnyitóját szombaton 15 órától tartják. Vasárnap is egész nap várják a virágok kedvelőit a marosvásárhelyi várba, kézműves és gyermekfoglalkozások is lesznek.