Első alkalommal lesz virágfesztivál ősszel Marosvásárhelyen

Évek óta virágkötészettel foglalkozik, ugyanakkor virágüzlete is van Marosvásárhelyen – derült ki beszélgetésünk kezdetén a fesztivál ötletgazdájáról, Vajda Tündéről, aki elmondása szerint több virágfesztiválon is részt vett már külföldön – többek között Debrecenben, Belgiumban, Angliában és Lengyelországban is. S mivel ezek nagy élményt nyújtottak számára, úgy döntött, itthon, Marosvásárhelyen is meghonosítaná a virágfesztivált. Kiemelte, az október első hétvégéjén tartandó eseménnyel az a célja, hogy minél több virágkötőt bevonjon, és az általuk készített, a fesztiválon kiállított virágkompozíció révén egyúttal lehetőséget is adjon nekik, hogy szélesebb körben is megismerhesse őket a nagyközönség, ne csupán azon a településen tudjanak róluk, ahol dolgoznak.

A rendezvény részletes programja még készülőben van, de a szervező ismertetett néhány biztos programpontot, amit mindenképp meg fog valósítani. Az már biztosan kijelenthető, hogy