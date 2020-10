Villámlátogatást tett Marosvásárhelyen az egészségügyi miniszter

Marosvásárhelyen 22-vel fogják növelni az intenzív terápiás ágyak számát, és más megyéből is iderendelnek szakorvosokat, hogy fogadni tudják a súlyos állapotban levő koronavírusos betegeket – nyilatkozta Nelu Tătaru egészségügyi miniszter, aki villámlátogatáson volt Maros megyében.

• Fotó: Haáz Vince

A Segesváron levőkkel együtt 61 darab, a súlyos koronavírusos betegek fogadására alkalmas hely lesz Maros megyében. A szomszédos megyékből, de az ország többi megyéjéből is ideküldjük a szakorvosokat, asszisztenseket, hogy itt megfelelő ellátásban tudják részesíteni a betegeket

Nelu Tătaru szerint a járvány alakulását figyelembe véve folyamatosan növelik a tesztelési kapacitást, a koronavírusosok számára fenntartott ágyakat és az intenzív terápiás ágyak számát is. A miniszter emlékeztetett, hogy pár egyszerű szabály betartásával mindenki egyénenként hozzájárulhat a vírus terjedésének megfékezéséhez.

a tünetmentes fertőzöttek és azok, akik csak szaglásukat és ízlelésüket veszítették el, otthon maradhassanak a háziorvosuk felügyelete alatt, s csak akkor kelljen szakorvoshoz forduljanak, ha más tüneteik is lesznek.

Az egészségügyi miniszter azt is elmondta, hogy a csütörtöki kormányülésen fogadják el azt a rendeletet, amely lehetővé teszi, hogy

A miniszteri látogatáson jelen levő Claudiu Pui, az ideiglenes kórházat is vezető kórházmenedzser elmondta, hogy a minden akadály elhárult az ágyak számának növelése elől,

jelenleg már meghirdették a szabad állásokat, remélve, hogy találnak szakembereket, akik ide jönnének dolgozni.

Jelenleg az ideiglenes kórházban 20 személyt kezelnek, 15 állapota rendkívül súlyos.

A Maros megyei kórházakban szerdán 274 koronavírusos beteget kezeltek. Az elmúlt 24 órában nagyon megugrott a fertőzöttek száma, 234 új esetet azonosítottak. Új halálesetről nem számoltak be, továbbra is 152 Maros megyei személy vesztette életét a koronavírus fertőzés következtében is.