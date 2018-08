Villáminterjú – Nyaral-e a polgármester?

Elvileg szabadságon van, de a hivatalban találtuk kedden Székelyudvarhely polgármesterét • Fotó: Veres Nándor

– Hogyan oldják meg a közhivatalnokok nyaralását?

– A városházát nem lehet bezárni, minden osztály működik nyáron is, az alkalmazottak felváltva mennek nyaralni, az év elején jóváhagyott ütemrendben. Most is többen vannak szabadságon, de mindenki gondoskodott helyettesítőről.



– Hol nyaral a polgármester?

– Nem ütemeztünk be hosszabb nyaralást. Voltam júliusban egy csoportos zarándoklaton Czestochowában, múlt héten pedig négy napot az anyaországban a családdal, feleségemmel, gyermekeimmel, unokámmal. Még maradhattam volna néhány napot, de megszakítottam a nyaralást, mivel kötelességemnek éreztem részt venni a 250 éves, felújított kadicsfalvi római katolikus templom felavatásán, ami egyben Szent Anna és Joachim búcsúünnepe is volt.

Úgy érzem, az idénre betervezett programok sűrűsége nem engedi meg, hogy hosszabb időre távol maradjak.

Most is szabadságon vagyok, de bejöttem a hivatalba. A többit megpróbálom év közben apránként kivenni, ősszel, a téli ünnepek alatt, összehangolva a családéval, mivel nekem az a szabadság, amikor ők is szabadságon vannak. Nem tervezünk távoli utazást, a tájainkon maradunk, legfennebb Szovátára, Parajdra, Tusnádra megyünk.