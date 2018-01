Villámgyors segítség a ditrói nagycsaládnak

Ismét van mosógépje a kilencgyermekes családnak • Fotó: Tamás Gyopár

Naponta akár többször is beüzemelték a mosógépet, így nem csoda, hogy elromlott, pláne úgy, hogy kútvizet kellett hordaniuk a mosógép tetejére helyezett lavórba, és onnan táplálniuk vízzel a gépet. Eddig bírta a masina.

Kérésük, mely szerint szükségük lenne egy másikra, csakhamar teljesült: egy neve elhallgatását kérő adományozó jelentkezett segítő szándékkal.

Pénteken vitték Szentmiklósról Ditróba a gépet, használati utasítással és további anyagi segítséggel.

Új kapun keresztül léptünk be az udvarra, az édesanya, Szőcs Mária könnyek között hálálkodott, hozzátéve, „lesz lábbelijük a gyermekeknek, nagyon köszönjük!” Lett is, még aznap, és alapélelmiszereket is vásárolhattak. Isteni gondviselés ez – tette hozzá az édesanya, és imádkoznak a segítőikért.

Ismét megmutatkozott Gyergyószék egyik erőssége, a közösség ereje. Egyébként nem csupán egyvalaki, hanem hárman is ajánlottak fel mosógépet a családnak. Köszönet érte!