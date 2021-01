Világszinten is kezdik ismerni a gyergyói tervező társasjátékát

Ha ezer darabra érkezett volna megrendelés, már akkor is elégedett lett volna Incze Gábor, a TacTiki társasjáték megalkotója. Ehhez képest első körben ötezer darabot gyártanak, és Japántól Kanadáig számos országban van rá kereslet.

Incze Gábor az általa kifejlesztett TacTikivel • Fotó: Incze Gábor gyűjteménye

négy napig a vécére is alig jutottam el, folyamatosan jöttek az emberek, szünet nélkül zajlottak a játszmák.

a feltaláló követte azt, amit a játéka is tanított számára: sosem szabad feladni, bármikor jöhet egy váratlan fordulat.

„Arra számítottam, sikerül most elérni az ezer megrendelőt, ehhez képest 2140-en jelentkeztek, ami kiváló eredmény egy ilyen absztrakt játék esetében. Százezer dollár folyt így be a kiadóhoz. Emellett egy külön német felületen további kétszázan fizettek be.”

Újabb egy év próbálkozás következett, egy erre szakosodott Facebook-csoporthoz csatlakozva sikerült felhívni a figyelmet a TacTikire. Egy görög vállalkozás vásárolta meg a játék jogait 3+1 évre. Ez a cég vezette be újra a Kickstarter találmányplatformra a terméket.

A tőke tehát biztosítva van a TacTiki gyártásához, számos forgalmazó rendelte meg a játékot Kanadától Japánig.

Angol, német, francia és spanyol nyelven is kiadják, összesen ötezer darab kerül első körben a játékboltokba.

„Nem kell azt hinni, hogy én ezzel most milliomos leszek. Mivel nem én vagyok a játék kiadója, forgalmazója, csak öt százalék részesedés jár nekem az eladott játékok utáni haszonból. Ez gyakorlatilag azt jelenti,

három eladott darab után kapok egy dollárt.

Ez a kezdő tervezők esetében egy általános. Ha készítek később egy új játékot, akkor már tíz százalék lehet az enyém” – jelezte Incze.

Sokan, akik megismerték, nagyon izgalmasnak és szórakoztatónak találják első verziójában is a két személy által játszható TacTikit, de mások visszajelzései szerint lehetne még fokozni az izgalmakat. Az első változatot várhatóan követi majd a TacTiki 2 is, de már más játékok terve is ott van Incze Gábor fantáziájában.