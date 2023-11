Világhírű hegedűművész és zongorista koncertezik Zabolán

Pál Damján szervezésében Alexandru Tomescu több éve már, hogy rendszeresen komolyzenei koncertet tart a gyimesbükki római katolikus templomban, de fellépett már Tusnádfürdőn is. „Számunkra kihívás a komolyzenét elvinni a nem konvencionális helyekre, de ugyanakkor egy nagy elégtétel is, mert a zenének nincsenek nyelvi, kulturális és földrajzi határai, ezért ragaszkodok, hogy neves zenészek eljöjjenek Székelyföldre is. Sînziana Mircea és Alexandru Tomescu nagykövetei a jövőben, szintén Zabolán tartandó Instrumental Festivalnak, amelyet 2024. augusztus 9–11. közötti időszakra tervezünk, és ahol többek között Dragoș Ilie, Robert Sinha, Sárközy Lajos, Miklósa Erika, Ștefan Cazacu és Lajkó Félix lép majd fel” – nyilatkozta Pál.

A november 18-án 17 órakor kezdődő zabolai koncertre belépők a bilete.ro oldalon vásárolhatók.